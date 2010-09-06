مردم بم 50 تن خرما به سیل زدگان پاکستان کمک کردند

حسین شایق در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمان اظهار داشت: مردم بم به دلیل زمین لرزه سال 82 مشکلات مردم پاکستان را به خوبی درک می کنند و به همین دلیل از هر اقدامی برای کمک به سیل زدگان پاکستان دریغ نخواهند کرد.

وی افزود: همانطور که مردم جهان و مردم پاکستان در زمین لرزه سال 82 بم به زلزله زدگان یاری رساندند، مردم بم نیز با جمع آوری 50 تن خرما به سیل زدگان پاکستان کمک می کنند.

شایق افزود: این میزان خرما از نوع خرمای درجه یک و دو بم است که به صورت دستچین جمع آوری شده است و هم اکنون برای ارسال به پاکستان در سردخانه نگهداری می شود.

وی گفت: با کمک جمعیت هلال احمر و کمیته امداد امام خمینی(ره) این میزان خرما بزودی از طریق فرودگاه بم برای ارسال به پاکستان بارگیری خواهد شد.