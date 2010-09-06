به گزارش خبرنگار مهر در قم، همزمان با دومین روز از هفته تعاون در همایشی با عنوان تعاون، اشتغال و کارآفرینی که شامگاه یکشنبه در مجتمع یاوران مهدی(عج) با حضور معاون پژوهش، آموزش و کارآفرینی وزرات تعاون و مدیران استانی برگزار شد از تعاونی‌های برتر قم تجلیل به عمل آمد.



در این مراسم مدیرعامل یک شرکت تعاونی برتر بانوان قم با بیان این مطلب که زنان نیمی از جامعه بشری را تشکیل می‌دهند، تصریح کرد: زنان در دین اسلام پیوسته مورد تکریم بوده‌اند و در فرهنگ ایران اسلامی نیز زنان از جایگاه ویژه‌ای برخوردار می‌باشند.



سکینه یوسفی همچنین به نقش زنان در جریان پیروزی انقلاب و دوران دفاع مقدس اشاره کرد و افزود: حضور فعال زنان ایرانی در جامعه همواره قابل ستایش بوده است و یکی از نقش‌های اجتماعی آنان که بسیار حائز اهمیت است حضور در بخش اشتغال و تولید است.



وی با بیان اینکه نباید نقش انکارناپذیر زنان را در جامعه کنونی نادیده گرفت، خاطرنشان کرد: مسئولان باید به فکر فعال کردن تعاونی‌های بانوان در سطح وسیعتری باشند و حمایتهای لازم را از آنان انجام دهند.



مدیرعامل شرکت تعاونی سرور گستر کویر، سرمایه اولیه این شرکت را یک میلیون و 500 هزار ریال عنوان کرد و افزود: هم اکنون سرمایه این شرکت تعاونی به بیش از یک میلیارد ریال رسیده است و با حضور هشت نفر اعضای اصلی از قشر بانوان با تحصیلات کارشناسی و فوق تخصصی در زمینه خدمات بهداشتی درمانی و عمرانی فعالیت کند.



وی با بیان اینکه کار در ابتدا با حدود 27 نیروی بهیار و پرستار شروع شد، ابراز داشت: در حال حاضر این شرکت دارای 500 نیروی پرستار و تکنسین است و تاکنون با بیمارستان‌های الزهرا، نکویی، کارمکار، مراکز اورژانس 115، دانشگاه علوم پزشکی، مرکز بهداشت و اداراتی چون شرکت مخابرات استان قرارداد منعقد کرده است و اخیرا نیز مجوز عمرانی این شرکت تعاونی نیز صادر و در خصوص امور عمرانی با شرکت راه و ترابری استان نیز قرارداد امضا شده است.



نفر برتر در اولین همایش کارآفرینان برتر کشور در خصوص عوامل موفقیت شرکت تعاونی سرور گستر کویر اظهار داشت: توکل به خدا، توافق و همکاری بین اعضای هیئت مدیره و مدیران شرکت از جمله مهمترین عوامل موفقیت این شرکت تعاونی می‌باشد.



یارانه‌های بخش کشاورزی به دامداران پرداخت شود



مدیر عامل شرکت تعاونی پرواربندی شهرستان گرمسار نیز در این مراسم در خصوص مشکلات تعاونی‌های دامداران بیان داشت: در طی خشکسالی سال‌های گذشته دامداران مجبور شدند بسیاری از دام‌های خود را روانه کشتارگاه نمایند که این امر بسیاری از دامداران گوشتی و صاحبان دام‌های شیری را دچار مشکل کرد.



جلال اکبری در این خصوص ادامه داد: امروز قیمت گوشت به علت کمبود دام‌های مولد بسیار بالا رفته است و مسئولان توجهی به این موضوع ندارند همچنین به علت خشکسالی در سال‌های اخیر قیمت علوفه نیز دو برابر شده است و برای دامداران نگهداری دام‌های زیاد به صرفه نیست؛ با این وجود کمترین حمایتی از آنان صورت نمی‌گیرد و با گذشت شش‌ماه از آغاز سال هنوز یارانه‌های بخش کشاورزی به دامداران پرداخت نشده است.