مطالعات دهکده سلامت ارس آبانماه به اتمام می رسد

فرهاد اسماعیلی در گفتگو با خبرنگار مهر ادامه داد: در زمینهای اجرای این پروژه فضایی طراحی می شود که دو کارآیی عمده داشته باشد یکی وقتی گردشگران وارد دهکده می شوند با اقامت در آن سبک زندگی خود را در حوزه سلامت بهبود ببخشند، همچنین تغذیه در این دهکده از فرمول خاصی پیروی می کند و زندگی همراه با تحرک بدنی است و هر آنچه زیرمجموعه شیوه زندگی قرار می گیرد در این دهکده ارتقا پیدا می کند.

وی ادامه داد: بخش دوم دهکده سلامت مربوط به توریسم درمانی است. با توجه به اینکه سطح خدمات درمانی در کشور ما در مقایسه با کشورهای همجوار تفاوت قابل توجهی دارد در این دهکده بحث ایجاد مراکز درمانی پیشرفته مد نظر است که با مشارکت بخش خصوصی آماده سازی می شود.

اسماعیلی بیان داشت: در این دهکده از درمانهای غیردارویی چون طب سنتی، تولید گیاهان دارویی، آب درمانی و ورزشهای مرتبط با درمان استفاده می شود و امکان اقامت موقت یا خانه های دوم برای محققان و دانشکده طب سنتی طراحی می شود.

به گفته وی، با توجه به اینکه ورود و خروج گردشگر از تسهیلات قانونی خاص در مناطق برخوردار است و نیاز به اخذ ویزا ندارد در همین محدوده مسافران درمان می شوند.

معاون فرهنگی، اجتماعی و گردشگری منطقه آزاد ارس اظهار داشت: دهکده سلامت منطقه آزاد ارس در مراحل اولیه و تهیه طرح تفضیلی و آماده سازی زمین قرار دارد و بر اساس قرارداد تا آبان ماه امسال طراحی این دهکده به اتمام می رسد.

وی با اشاره به اینکه دهکده سلامت در زمینی به وسعت 420 هکتار با کاربری در حوزه توریسم سلامت اجرا می شود گفت: با آماده سازی زیرساختها، پروژه های این سایت برای جذب سرمایه گذار عرضه می شود ولی هنوز برآورد دقیقی از میزان سرمایه مورد نیاز انجام نشده است.

اسماعیلی تاکید کرد: این سایت در ضلع جنوبی محدوده جلفا در منطقه آزاد ارس و اراضی اطراف سد گردیان واقع شده و وجود سد دشت گردیان به مساحت 130هکتار و چشم انداز و اقلیم منحصر بفرد به علت وجود سد و باغات گردیان این منطقه را برای کاربریهای مرتبط با سلامت و بهداشت مساعد کرده است.