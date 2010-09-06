رقابت عجیب دو چتر باز / تلاش برای سقوط آزاد از ارتفاع 36 هزارمتری

به گزارش خبرگزاری مهر، ارتفاع حدود 36 هزار و 576 متری (120 هزار پایی) در مرزهای فضا، هوا به حدی رقیق است که یک انسان در حال سقوط می تواند با سرعت فراتر از سرعت صوت حرکت کند به طوری که اگر کسی از یک کپسول اکسیژن کافی برخوردار باشد می تواند حدود 30 ثانیه پس از سقوط از مرزهای صوت عبور کند و به "اولین انسان مافوق صوت دنیا" تبدیل شود.

فیلیسک بامگارتنر و میشل فورنیه دو چترباز رقیب از مدتها قبل در حال طراحی روشی برای رسیدن به ارتفاع 36 هزار و 576 متری و سپس پرتاب از آن نقطه برای بازگشت به زمین هستند.

طرحهای این دو رقیب مشابه هم هستند به طوریکه هر دو قصد دارند از یک بالن پر شده از هلیم، تجهیزات مناسب و یک ساک از چترهای نجات بسیار پیچیده برای اجرای پروژه خود استفاده کنند.

براساس گزارش گاردین، بامگارتنر شیفته ورزشهای سخت و مردی فولادی است که در طول 41 سال زندگی خود هر نوع خطر و حس آکروباتیک را تجربه کرده است.

میشل فورنیه 66 ساله فرانسوی هم افسر سابق چتربازی است و تیمش در طول دو دهه پروژه های مختلف نظامی را تجربه کرده است.

وی از دهه 80 در حال سازماندهی پرش بزرگ خود در فضا است و از همان زمان دولت فرانسه وی را از اجرای این پروژه بسیار خطرناک منع کرده است. به همین دلیل وی تصمیم گرفت تحقیقات خود را در یک پایگاه کوچک در کانادا دنبال کند و از آن زمان تلاشهای مختلفی را برای تحقق رویای خود انجام داده است. با وجود این، تمام این تلاشها به طور غم انگیزی در مراحل اول ناموفق پایان یافتند.

مشکل اصلی برای انجام این پرش، یافتن روشی برای رسیدن به این ارتفاع است به طوری که هیچ هواپیمایی قادر نیست به این ارتفاع برسد و رسیدن یک موشک نیز به این ارتفاع بسیار دشوار است. بنابراین استفاده از یک بالن تنها گزینه قابل تحقق است هرچند هنوز ساخت آن دچار سختیهایی است.

یک توپ ایروستاتیک که بخواهد به استراتسفر پرتاب شود نیاز دارد به طور مرتب منبسط شود و بنابراین باید از مواد انعطاف پذیر ویژه ای ساخته شده و همچنین باید بسیار بزرگ در ابعاد یک ساختمان چند طبقه باشد.

فورنیه در این خصوص اظهار داشت: "من سختیها را خوب می شناسم اما می دانم که موفق نخواهم شد رویایم را به واقعیت تبدیل کنم. رویای پرش بزرگ."

این چترباز بی پروا قصد دارد هفتمین تلاش خود را ماه آینده آغاز کند. وی در پاسخ به اینکه اگر بامگارتنر بتواند زودتر به نتیجه برسد چه واکنشی نشان می دهید: "به وی تبریک می گویم. اما شما می توانید مطمئن باشید که من دومین نفر خواهم بود."