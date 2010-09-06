به گزارش خبرگزاری مهر، فیلمنامه‌های اقتباسی بخش سینمایی بلند جشنواره امسال عبارتند از "فانوس تربت" اکبر صفرزاده، "خاک‌های نرم کوشک" مجموعه خاطرات، "حدیث عشق" عباس مرادیان، "زندگی شهید باکری" مجموعه خاطرات، "طولانی‌ترین روز" داود نوروزی، "یک باغ پر از سوسن" ناصر آقایی، "از خلیج فارس تا سیمرغ" راضیه عزیزی، "منطق الطیر"عطار نیشابوری، "گردان ذوالجناح" داود امیریان و "رمان و چند داستان کوتاه" داود امیریان.

در این بخش همچنین فیلمنامه‌های "خاطرات به یاد ماندنی" امیر سائلی، "صبر آتشین" جلال خسرو شاهی، "زندانی فاو" محمد باقر مفیدی، "زندانی فاو"عماد جبار زعلان الکنعانی، "گروهبان عراقی" انتشارات سوره مهر،" فقط 12 ساعت وقت داری" بهنام بهادری، "فیلم بازگشت به آینده" رابرت زمه کیس، "فاو" منیژه حسینی مقدم، "خاطرات یک رزمنده" منیژه حسینی مقدم،"دریای ماندگار" محمد جواد اعتباری، "یک حادثه تاریخی، کبوتران حرم" نرگس خرقانی و"قمقمه کوثر" نصرالله قادری حضور دارند.

فیلمنامه‌های اقتباسی بخش سینمایی ویدئویی عبارتند از "ما 13 نفر بودیم" مجید کریمی، "چشم سوم" نرگس آبیار،"علمدار" پردیس کیانی، "علمدار" صفر عبدالملکی، "دوباره هابیل" بهار روحانی، "قصه هابیل و قابیل" و "ملاقات مجلس تا مجنون" محمد شاه پیری، "استاد زاده"حوزه علمیه شهید شاه آبادی، "گلهای شاه پسند" مرجان اشرفی زاده، سمیه تاجیک، علی اصغری، "کتاب دا" سیده زهرا حسینی، "پلاک، تانک، چکاوک" بهاره رضایی، ندا قاسمی و "به جای دیگر"مصطفی خرامان.

فیلمنامه‌های اقتباسی بخش کوتاه عبارتند از "من مسعود و مامان" فرشاد حاجی محمدی، "بازی عروس و داماد" بلقیس سلیمانی، "به سوی آزادی" راضیه بهرامی راد، "آن روزهای نامهربان" خاطرات جمع آوری شده، "یک نفس خاطره" مهدی شاداب، "خاطرات سوخته کتاب روزنامه همشهری" خاطرات یک شهید شیمیایی، "سفیر" مجتبی دهقانی، "خاطرات اسرای عراقی" مرتضی سرهنگی، "پرستوی سفید و خاکستری" رضا عفتی، لاله دشتی، "احادیت و قرآن مجید"، "سایه های رنگی باد" سهیلا بابا حیدری، "سایه‌های رنگی باد" علیرضا حسینی موسوی،"ننه حکیمه" مریم محمدی، "ننه حکیمه" منیر محمدی،"نریمان" جلیل یغمایی، "بچه‌ها فرشته‌اند" فریدون شیردل و"محسن ابراهیم" فریدون شیردل.

این جشنواره همزمان با هفته بزرگداشت دفاع مقدس از 29 شهریور تا دوم مهرماه در تهران، هشت استان کشور و هشت کشور جهان برگزار می‌شود.