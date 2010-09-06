سپاهان مدعی قهرمانی می شود

میلوراد یانوش در گفتگو با خبرنگار مهر در اصفهان افزود: سپاهاهان در این فصل تا کنون نتوانسته از لحاظ نتیجه موفقیت قابل توجهی بدست آورد اما این تیم روند رو به رشدی پیدا کرده و در ادامه رقابتهای لیگ برتر با ارائه بازیهای خوب و نتایج بهتر به مدعی درجه اول قهرمانی تبدیل می‌شود.

یانوش اظهار داشت: سپاهان تیم بسیار خوبی است که بنا به دلایل مختلف از جمله دوری ملی پوشان نتوانسته به هماهنگی لازم دست یابد اما این مشکل در حال برطرف شدن است و از هفته هشتم سپاهانی را خواهید دید که می‌تواند حریفانش را با شکست روبرو کند.

مهاجم صربستانی سپاهان که در بازی تدارکاتی تیمش مقابل آلومینیوم هرمزگان که بعد از ظهر یکشنبه با نتیجه یک بر یک خاتمه یافت تنها گل سپاهان را به ثمر رساند در این ارتباط خاطرنشان کرد: خوشحالم که همچون بازی با استقلال در گلزنی موفق ظاهر شدم با توجه به آمادگی خوب و هماهنگی لازم که با تیم کسب کرده ام در مصافهای آینده هم برای سپاهان گلزنی می کنم.

یانوش با اشاره به اینکه سپاهان بازی مقابل شهرداری تبریز را نیز پیش رو دارد که مربیان نقاط ضعف و قوت این تیم را به ما گوشزد کرده اند، گفت: با توجه به تمرینات خوبی که پشت سر گذاشته و ملحق شدن ملی پوشان به کسب سه امتیاز این دیدار خانگی امیدوار هستیم.

سپاهان در هفته هشتم لیگ برتر فوتبال ایران شنبه هفته آینده در ورزشگاه فولاد شهر به مصاف شهرداری تبریز می رود.