بانوی فوتبالیست ایلامی به اردوی تیم ملی دعوت شد

به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، از سوی فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ایران فاطمه حسینی نژاد فوتبالیست مستعد استان به اردوی آمادگی تیم ملی دختران زیر 19 سال کشور دعوت شد .
این اردو در محل کمپ تیمهای ملی تا 19 شهریورماه تشکیل می شود.
همچنین دو فوتبالیست دختر ایلامی به اردوی تیم ملی زیر 16 سال کشور دعوت شدند.
بنا به دعوت فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ایران سپیده حاجی نسب و مریم نامی دو فوتبالیست شایسته و مستعد استان به اردوی آمادگی تیم ملی دختران زیر 16 سال کشور که در مجموعه ورزشی آزادی تهران کمپ تیمهای ملی برگزار می شود، فراخوانده شدند.
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