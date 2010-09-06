بانوی فوتبالیست ایلامی به اردوی تیم ملی دعوت شد

به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، از سوی فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ایران فاطمه حسینی نژاد فوتبالیست مستعد استان به اردوی آمادگی تیم ملی دختران زیر 19 سال کشور دعوت شد .

این اردو در محل کمپ تیمهای ملی تا 19 شهریورماه تشکیل می شود .

همچنین دو فوتبالیست دختر ایلامی به اردوی تیم ملی زیر 16 سال کشور دعوت شدند .