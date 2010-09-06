جدول رتبه بندی دانشگاهها در علوم طبیعی و ریاضیات/ آسیا تنها یک نماینده دارد!

به گزارش خبرگزاری مهر، این رتبه بندی در بخش موضوع دانشگاهها را در علوم ریاضی، فیزیک، شیمی، علوم رایانه ای، اقتصاد و تجارت و در بخش رشته ای در علوم طبیعی و علوم ریاضی، مهندسی، تکنولوژی و علوم رایانه، علوم زیستی و کشاورزی، طب بالینی و داروسازی، و علوم اجتماعی مورد بررسی قرار داده و رتبه آنها را بر اساس معیارهایی از قبیل دریافت جایزه نوبل، فیلد مدال، پژوهشگران پراستناد یا انتشار مقاله ها در نشریات علمی معتبر از جمله نیچر و ساینس، منتشر کرده است.

دانشگاههای برتر جهان در علوم ریاضی

در رتبه بندی شانگهای در بخش موضوع علوم ریاضی، دانشگاه پرینستون با امتیاز 100 رتبه اول را به خود اختصاص داده و دانشگاه های کالیفرنیا برکلی با امتیاز کلی 93.8، دانشگاه هاروارد با امتیاز کلی 93.6، دانشگاه استنفورد با امتیاز 85، دانشگاه کمبریج با امتیاز 84.9، دانشگاه پیر و ماری کوری با امتیاز 77.5، دانشگاه آکسفورد با امتیاز 77.4، موسسه تکنولوژی ماساچوست با امتیاز 74، دانشگاه پاریس سود با امتیاز 73.4 و دانشگاه کالیفرنیا، لس آنجلس با امتیاز 72 رتبه های دوم تا دهم را به خود اختصاص داده اند.

در ادامه بخش موضوع علوم ریاضی، دانشگاههای شیکاگو، مینه سوتا، ویسکونزین،نیویورک، میشیگان، تگزاس، واشنگتن و ییل، مریلند، و موسسه تکنولوژی جورجیا همه از ایالات متحده آمریکا در رتبه های یازدهم تا بیستم این رتبه بندی قرار گرفته اند.

دانشگاههای برتر جهان در رشته های علوم طبیعی و ریاضیات

در بخش رشته ها، در رشته علوم طبیعی و ریاضیات امتیاز 100 به دانشگاه هاروارد اختصاص یافته و دانشگاه کالیفرنیا برکلی با 94.6 امتیاز در رتبه دوم، دانشگاه کمبریج با 91.3 امتیاز در رتبه سوم، دانشگاه پرینستون با امتیاز 91.2 در رتبه چهارم، موسسه تکنولوژی کالیفرنیا با امتیاز 89.8 در رتبه پنجم، موسسه MIT با امتیاز 89.3 در رتبه ششم، دانشگاه استنفورد با امتیاز 89 در رتبه هفتم، دانشگاه توکیو با امتیاز 74.5 در رتبه هشتم، موسسه تکنولوژی فدرال سوئیس با 72.9 امتیاز در رتبه نهم و دانشگاه کلمبیا با امتیاز 72.6 در رتبه دهم قرار گرفته اند.

در ادامه رتبه بندی در این رشته دانشگاه های آکسفورد، کالیفرنیا لس آنجلس، شیکاگو، کورنل، کلرادو، کیوتو، ویسکونزین، کالیفرنیا سن دیه گو، کالیفرنیا سانتا باربارا، و دانشگاه پاریس سود رتبه های یازدهم تا بیستم را به تصاحب خود درآورده اند.