80 درصد اعتبارات عمرانی آبفار مازندران جذب شد

محمدحسین برزگر در گفتگو با خبرنگار مهر در ساری افزود: با تشکیل شرکت آب و فاضلاب روستایی در سال 1374 واز سال 77 با شروع فعالیت های مطالعاتی و عملیاتی اجرای طرح های ایجاد و توسعه تاسیسات مربوط به تامین ، انتقال و توزیع آب آشامیدنی و بهداشتی، طرح دفع بهداشتی فاضلاب روستا ها ، نگهداری و بهره برداری ، مرمت و بازسازی شرکت در طی 12 سال کرده است.

77 در صد روستاها از آب آشامیدنی بهره مند هستند

برزگر به شاخصه های تعریف شده برنامه چهارم توسعه در بخش آب و فاضلاب اشاره کردتوضیح داد : شرکت آب و فاضلاب روستایی مازندران دردستیابی به اهداف برنامه چهارم توسعه که پیش بینی شده بود تامین منبع آب شرب را به 81 درصد برساند.

وی خاطرنشان کرد: با توجه به مشکلات و چالش هاو کمبود اعتبارات شرکت تا پایان سال 1388 توانسته شاخص بهره مند ی از تاسیسات آب آشامیدنی سالم و بهداشتی روستاهای بالای 20 خانوار را به 77،8 در صد برساند، 1.3 میلیون نفر ساکن در روستا در استان حدود 77 درصد جمعیت از آب سالم آشامیدنی بهره مند هستند.

مدیر عامل شرکت آبفار مازندران عوامل مهم نرسیدن به تعهد در برنامه چهارم را برشمرد و گفت : کمبود اعتبارات عمرانی ، کمبود منابع تامین آب شرب ، فرسودگی بالای تاسیسات آب شرب ، بالا بودن هزینه اجرایی تاسیسات و عملیات آبرسانی بدلیل موقعیت جغرافیایی استان ، از جمله مهمترین موانع پیشرفت و توسعه آبرسانی در استان بوده است.

وی در ادامه اعلام داشت: در برنامه پنجم توسعه پیش بینی شده است که تامین آب آشامیدنی سالم وبهداشتی روستایی روستاهای بالای 20 خانوار را به 94،1 درصد رسانده و در بخش ایجاد و بهره مندی از تاسیسات فاضلاب روستایی را به 6/7 در صد رشد داشته باشد .

پیشرفت پروژه ها با اختصاص اعتبارات لازم

مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب روستایی مازندران کمبود اعتبارات را از موانع مهم پیشرفت طرح ها و پروژه ها اعلام نمود و بیان داشت : در راستای تکمیل پروژه های نیمه تمام در سطح 331 روستا با 210 هزار نفر جمعیت باید میلغ 410 میلیارد ریال اعتبار اختصاص یابد.

برزگر افزود: جهت احداث تاسیسات آبرسانی در روستاهای فاقد تاسیسات با 734 روستا با بیش از 300 هزار نفر جمعیت مبلغ 1600 میلیارد ریال اعتبار مورد نیاز است . هم چنین جهت اصلاح شبکه های فرسوده در سطح 1360 روستا و آبادی با 946 هزار جمعیت مبلغ 900 میلیارد ریال اعتبار مورد نیاز است.

مدیر عامل آبفار مازندران خاطر نشان کرد: در استان جهت تحت پوشش قرار دادن 662 روستا با جمعیت 353 هزار نفر که از تاسیسات غیر تحت پوشش و خود گردان اداره می گردند مبلغ 650 میلیارد ریال اعتبار مورد نیاز است.

رشد اعتبارات عمرانی در 12 سال گذشته

برزگر رشد اعتبارات عمرانی این شرکت از بدو فعالیت در سال 1377 تا کنون را بسیار چشمگیر خواند و اعلام کرد: اعتبارات عمرانی تقریبا سیر صعودی داشته است که افزایش چشمگیر آن از سال 1384 به بعد بوده است.

وی افزود: کل اعتبارات عمرانی مصوب در طی این 12 سال تقریبا به مبلغ 1558 میلیارد ریال می باشد و تقریبا 80 در صد آن وصول و جذب شده است که می توان به سه بخش مطالعه ، ایجاد و راه اندازی تاسیسات آبرسانی با 83 در صد و اصلاح ، توسعه و بازسازی تاسیسات تحت پوشش با 15در صد ، مطالعه و احداث تصفیه خانه و جمع آوری فاضلاب روستایی با 2در صد تقسیم بندی کرد.

275 هزار مشترک بهره مند از آب آشامیدنی

برزگر در ارائه اعلام تعداد مشترکین یاد آور شد: ظرف مدت سی و یک سال از پیروزی انقلاب اسلامی تعداد روستاها دارای آب نسبت به قبل از انقلاب 40 برابر شده است و با توجه به اینکه آبرسانی در آن زمان توسط بهداشت انجام می شده در حدود تقریبی 300 روستا دارای آب شرب بودند که در اکثر این روستاها تاسیسات مستهلک بوده و دوباره با تاسیس شرکت مرمت و اصلاح وبازسازی شده است . در کل با اجرای 450 پروژه در 1374 روستا و آبادی تعداد مشترکین هم اکنون به بیش از 275 هزار رسیده است .و متوسط مصرف ماهانه 16 متر مکعب است.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب روستایی مازندران به پروژه های بزرگ در راستای سیاست های دولت کریمه برای رفع محرومیت ها و بهره مندی یکسان در شهر و روستا از خدمات رفاهی و بهداشتی در سال های اخیرشاهد نهضت آبرسانی روستایی در کشور و بالاخص در مازندران بودیم . که درچند سال اخیر (دولت نهم ،دهم) گامهای بلندی در جهت محرومیت زدایی و تامین آب آشامیدنی روستاییان برداشته شد.

وی یاد آور شد: تعداد کل پروژه های اجرایی استان در سال 88 برابر با 159 پروژه است که تعداد 510 روستا با 712 خانوار و 285 نفر جمعیت از آب آشامیدنی و سالم و بهداشتی برخوردار می شوند.

برزگر اعتبارا ت عمرانی مصوب شرکت را در سال 88 بیش از 272 میلیون ریال اعلام کرد وگفت : از مبلغ یاد شده نزدیک به 76 در آن تخصیص و جذب شده است که ازمبلغ مصوب فوق 12 میلیارد آن در بخش ایجاد و توسعه تاسیسات فاضلاب روستایی بوده است .

وی افزود: در حال حاضر بطور میانگین درصد پیشرفت فیزیکی پروژه های اجرایی برابر با 65 در صد است.



تاکید بر فرهنگ صحیح مصرف

برزگر گفت: اصلاح الگوی مصرف به معنی نهادینه کردن روش صحیح استفاده از منابع کشور است که سبب ارتقای شاخص های زندگی و کاهش هزینه هاشده و زمینهایی برای گسترش عدالت است .اصلاح الگوی مصرف نیاز مند فرهنگ سازی پایدار است.

مدیرشرکت آبفار هم چنین یادآور شد : در راستای آموزش و نهادینه کردن فرهنگ صحیح مصرف آب همایش ها ، نمایشگاه های مختلف برگزار شد وهم چنین جهت آموزش کودکان بعنوان بهترین آموزش پذیران ،اقدام به برگزاری مسابقات نقاشی با موضوع کودکان حامیان آب نموده و اقلام فرهنگی و آموزشی بین خانوداه های روستایی توزیع شد.



بیش از 5 هزار خانوار در هفته دولت از آب سالم بهره مند شدند



برزگر در ارائه پروژه های شرکت آبفار گفت: هر ساله به مناسبت های مختلف طرح ها و پروژه ها بصورت نمادین در جهت اطلاع رسانی به مردم عزیز و هم چنین قدردانی از تلاش گران و مهندسین و مسئولین افتتاح و یا کلنگ زنی می شود.

آوی یادآور شد : در هفته دولت با همت و تلاش خستگی ناپذیر کارکنان شرکت آب و فاضلاب روستایی مازندران و پیمانکاران با انقلابی دیگر در بحث اجتماعی و اقتصادی با هدف و اهمیت ویژه تامین آب شرب سالم و بهداشتی به روستائیان با بهره برداری و افتتاح از 14 پروژه شرکت 33 روستای مازندران با بیش از پنج هزار و 302 خانوار از آب سالم و بهداشتی بهره مند شدند.