100 هزار عراقی قربانی خودخواهی آمریکا/ تهدید عراق کمتر از بلیز بود

به گزارش خبرگزاری مهر، آنتی وار در گزارشی با اشاره به حقایق جنگ عراق و عدم اطلاع مردم آمریکا درباره آنچه که در این جنگ روی داده به قلم "میچل اوبراین" نوشت: نظرسنجی شبکه فاکس نیوز هفته پیش نشان داد که اکثریت آمریکایی ها احساس می کنند جنگ عراق یک موفقیت بوده، اما این موضوع جای بسی تاسف دارد زیرا آنها دقیقا درباره آنچه که در این جنگ روی داده اطلاعی ندارند یا علاقه مند به دانستن آن نیستند.

به رغم آنکه تاریخ حکایت از اختلافات بسیار درباره جنگ عراق و تلفات بسیار این جنگ دارد، از هر 10 آمریکایی شش نفر یعنی 58 درصد از شرکت کنندگان نظرسنجی شبکه فاکس نیوز بر این باورند که ایالات متحده با اشغال عراق گزینه درستی را انتخاب کرد.

این درحالیست که در نظرسنجی شبکه فاکس نیوز 35 درصد از آمریکایی ها نگرش متفاوتی داشتند و اعلام کردند که آمریکا با اشغال عراق اقدام اشتباهی را مرتکب شد.

آمریکا عراق را که هیچ تهدیدی برای خود و حتی هیچ کدام از کشورهای همسایه نبود، اشغال کرد.

نویسنده آنتی وار در ادامه به بهانه های غیرقابل توجیه آمریکا در اشغال عراق می پردازد و سوالاتی را در این باره مطرح می کند. میچل اوبراین می نویسد: بسیاری از آمریکایی ها اعلام کردند که خواهان دفاع از آزادی خود هستند و به همین دلیل به جنگ با دشمن پرداختند. اگر این طور است چرا "جرج بوش" ر ئیس جمهوری سابق آمریکا این موضوع را دلیل اشغال عراق معرفی نکرد؟ در سال 2003 چه تهدیدی از سوی عراق برای آمریکا وجود داشت؟

میچل اوبراین در پاسخ به این سوال ها می گوید: نه اینطور نبود، "صدام حسین" بیشتر از "بلیز" تهدیدی برای امنیت ملی ما نبود. ما کشوری را تحت تصرف خود در آوردیم که هیچ تهدیدی برای ما و حتی برای هیچ کدام از کشورهای همسایه نبود. گناه عراقی ها داشتن دیکتاتوری بود.

نویسنده این مقاله در پایان می نویسد: آمریکایی ها حقایق جنگ را نمی دانند و با دانستن این موضوع که ما دستکم 100 هزار عراقی را برای دفاع از آزادی خودمان کشتیم، می توانند در طول شب راحت بخوابند.

همچنین تحولات اخیر عراق نشان می دهد که آمریکا در پی آن است که با توسل به تنش سیاسی و بحث تقویت ارتش عراق سالهای بیشتری را در این کشور بماند.