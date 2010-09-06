به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از پایگاه خبری فوتبال آسیا، "پارک جی سونگ"، هافبک تیم فوتبال منچستریونایتد با حضورش در کمپ تمرینی تیم ملی کره جنوبی، نگاه تمامی خبرنگاران کره‌ای را به خود جلب کرده است.

این بازیکن کره‌ای که در جام جهانی 2010 بازوبند کاپیتانی تیمش کشورش را بر بازو داشت، در خصوص دیدار دوستانه با تیم ملی فوتبال کشورمان گفت: بازی با ایران فرصت خوبی برای آماده شدن ما قبل از جام ملت‌های آسیا خواهد بود.

پارک جی سونگ، کاپیتان تیم ملی کره جنوبی که از دیروز تمرینات خود در سئول را آغاز کرده است، گفت: ما از بازی با ایران می توانیم روحیه بگیریم و اعتماد به نفس لازم را بدست آوریم.

وی درباره بازی با ایران گفت: همیشه نباید انتظار برد داشت. تیمی وجود ندارد که همیشه برنده باشد. این بازی‌ها نه برای نتیجه گیری که برای پیدا کردن نقاط ضعف و قدرت تیم است.

ایران و کره جنوبی در چهار دوره قبلی جام ملت‌های آسیا در مرحله یک‌چهارم نهایی برابر هم صف آرایی کرده‌اند که آخرین بار ایران در مالزی و در ضربات پنالتی شکست خورد و حذف شد.

پارک که در سال‌های 2000 و 2004 در جام ملت‌های آسیا حضور داشته است، افزود: ما نه سال 2000 و نه سال 2004 نتیجه خوبی در جام ملت‌های آسیا نگرفتیم. جام ملت‌ها بزرگترین و مهمترین رقابت‌های فوتبال در آسیاست. من در جام ملت‌های 2011 حاضر خواهم بود و تلاش می کنم با آمادگی کامل به قطر بیایم.

در دو بازی قبلی رودررو که در انتخابی جام جهانی 2010 بود در تهران و سئول بازی با نتیجه برابر یک بریک به پایان رسید. در هر دو بازی در حالیکه کره جنوبی یک برصفر عقب افتاده بود، پارک جی سونگ گل مساوی را برای تیمش زد.