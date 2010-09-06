"چکمه و قلم" و "پیچ امین الدوله" خسرو معتضد منتشر می شود

به گزارش خبرنگار مهر، "چکمه و قلم" کتابی دو جلدی در بیش از هزار صفحه با موضوع سانسور در مطبوعات ایران است. معتضد در این اثر تاریخ سانسور در ایران به ویژه در عرصه مطبوعات را بررسی کرده است.

کتاب "پیچ امین الدوله" نیز دیگر اثر معتضد است که باز هم در دو جلد و در بیش از هزار و دویست صفحه تدوین شده و در انتظار دریافت مجوز است. در این کتاب زندگی دکتر علی امینی که در زمان پهلوی دوم نخست وزیر ایران بود، مرور می شود. همچنین در این کتاب نقش و تاثیر این شخصیت سیاسی بر تاریخ ایران مورد بررسی قرار می گیرد.

این دو کتاب که به صورت مصور چاپ می شوند دارای عکس هایی هستند که تاکنون منتشر نشده و هر دو کتاب می توانند به عنوان منبع و سند برای پژوهشگران حوزه تاریخ مورد بهره برداری قرار گیرند.

دو کتاب "چکمه و قلم" و "پیچ امین الدوله" از سوی نشر البرز به چاپ می‌رسند.