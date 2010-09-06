به گزارش خبرنگار مهر در کرمان، آثار استاد علی اکبر صنعتی یکی از مشهورترین مجسمه سازان معاصر کشور و استان کرمان که بیش از هزار نگاره و 400 مجسمه را شامل می شود هم اکنون در دو موزه صنعتی کرمان و همچنین موزه هلال احمر در تهران نگهداری می شوند که متاسفانه آثار موجود در موزه هلال احمر تهران بدلیل عدم رعایت نکات تخصصی و همچنین عوامل محیطی از جمله رطوبت زمین در معرض تخریب قرار دارند.

از مجموع آثار استاد علی اکبر صنعتی تنها 500 اثر در نگارخانه صنعتی کرمان نگهداری می شود که این مکان نیز به دلیل کمبود فضای فیزیکی نیاز به توسعه و احداث سالنهای جدید در محل موزه صنعتی واقع در باغ ملی کرمان دارد.

زهرا لری، رئیس کمیسیون فرهنگی شورای شهر کرمان در نشست اعضای شورای شهر کرمان در محل این شورا در این خصوص گفت: با توجه به اهمیت این آثار خواهان انتقال آثار استاد صنعتی از تهران به کرمان هستیم.

لری گفت: در این خصوص مذاکرات و پیگیری های مجدانه ای صورت گرفته است و خوشبختانه رئیس جمهور با انتقال این آثار به کرمان موافقت کرده است.

وی ادامه داد: آثار موجود در کرمان شامل مجسمه ها، نقاشی و همچنین لوحهای سنگی استاد است.

لری بر نگهداری مناسب از مجموعه آثار صنعتی در کرمان تاکید و اضافه کرد: برای نگهداری از آثار استاد و همچنین ایجاد فضای مناسب برای در معرض دید عموم قرار گرفتن این آثار و همچنین جلوگیری از تخریب آثار موجود در مکانی متعلق هلال احمر در تهران تمام توان خود را بکار خواهیم بست.

وی با تاکید بر لزوم حفظ آثار فرهنگی استان کرمان گفت: در راستای نگهداری بهینه آثار بزودی به کرمان منتقل و به صورت بهینه در کنار سایر آثار استاد در کرمان نگهداری می شوند.