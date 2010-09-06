به گزارش خبرگزاری مهر، رهبر معظم انقلاب اسلامی امروز یکشنبه در دیدار صدها نفر از استادان دانشگاهها و مراکز آموزش عالی با ایشان پس از سخنان نمایندگان جامعه علمی - دانشگاهی با اشاره به اهمیت فراوان دانشگاه در عزت و اقتدار ایران تأکید کردند: کشور نیازمند جهاد علمی در همه رشته ها و عرصه هاست و اینجانب با دقت و وسواس و دلواپسی این مسئله بسیار مهم را دنبال خواهم کرد.

ایشان با اشاره به موانع و معارضه های موجود بر سر راه پیشرفت علمی کشور افزودند: در فرهنگ اسلامی، معنای جهاد در هر عرصه ای تلاش برای در هم شکستن موانع و معارضه هاست و از این نگاه اسلامی، کشور حقیقتاً نیازمند جهاد علمی است.

حضرت آیت الله خامنه ای، انحصارگرایی و خِسَّت کشورهای پیشرفته علمی را در عرضه دانش و امکانات علمی از جمله موانع موجود در راه شکوفایی علمی کشور دانستند و خاطرنشان کردند: باید با جوشش درونی بر این مانع غلبه کنیم.

رهبر انقلاب اسلامی برخورداری ملت ایران از پیشینه پرافتخار علمی - فرهنگی و هوش و استعداد ایرانیان را زمینه های مساعدی برای دستیابی به قله های رفیع علم و دانش برشمردند و افزودند: انقلاب اسلامی، احساس بیداری و توانایی را نیز به مجموعه عوامل تعیین کننده پیشرفت علمی کشور افزوده است.

ایشان، پیشرفتهای تحسین برانگیز کشور را در زمینه های مختلف علمی - فناوری، نشانه توانایی مردم ایران در برداشتن گامهای بلندتر خواندند و افزودند: همه پیشرفتهای 30 سال اخیر را قدمهای اول راه پرفروغ پیشرفت علمی کشور بدانیم و با نگاه راهبردی به قدمهای بلندتر فکر کنیم.

حضرت آیت الله خامنه ای، سخنان استادان دانشگاهها در این دیدار را بسیار خرسندکننده، متنوع، پرنکته و حاوی پیشنهادهای اجرایی برشمردند و افزودند: ایده جدید دانشگاه حکمت بنیان، پیشنهاد تشکیل رصدخانه پیشرفت نقشه جامع علمی کشور و تأکید بر اهمیت علوم انسانی از زوایای مختلف از جمله نکات مهمی بود که اندیشمندان محترم بیان کردند.

رهبر انقلاب اسلامی، انتقاد یکی از استادان درباره قدیمی بودن و تغییر نکردن سرفصلهای علوم انسانی را ایرادی وارد دانستند و خاطرنشان کردند: این عیب، نشان دهنده نبود جرات برای ورود به مناقشه فکری است که باید با لیبرال دمکراسی غربی وجود داشته باشد.

ایشان بیان پاسخ های مستدل اسلامی را درباره مسائل مطرح در علوم انسانی، روش صحیح مناقشه با علوم انسانی غربی دانستند و افزودند: استادان حوزه و دانشگاهها باید با شجاعت در این میدان حضور یابند و مسئولیت سنگین خود را در تدوین پاسخهای رهگشای اسلام ایفا کنند.

رهبر انقلاب اسلامی همچنین با اشاره به پیشنهاد یکی از استادان زن درباره ضرورت ارتباط بیشتر رهبری با جامعه زنان افزودند: جامعه زنان نیمی از جمعیت کشور را تشکیل می دهد و طبعاً با یک سازمان یا مجموعه قابل مقایسه نیست اما اساس این پیشنهاد صحیح است و باید ساز و کاری برای اطلاع از دیدگاههای زنان دانشمند فرزانه و تحصیلکرده کشور پیش بینی شود.

حضرت آیت الله خامنه ای، سخنان یکی دیگر از استادان دانشگاهها را درباره پیشرفتهای افتخارآمیز ایران در عرصه های پزشکی مورد اشاره قرار دادند و افزودند: پیشرفت در عرصه ها و علوم دیگر نیز کاملاً چشمگیر است اما عده ای مدام در گوشه و کنار آیه یأس می خوانند و برای ناامید کردن مردم و دانشجویان و دانشگاهیان تلاش می کنند.

ایشان، اینگونه افراد را موریانه های مخرب و ویرانگر خواندند و خاطرنشان کردند: طبعاً حرکت عظیم ملت ایران، مانند هر حرکت اجتماعی تاریخی با چالشهایی روبروست اما نهال انقلاب اسلامی امروز به شجره طیبه ای تبدیل شده و ایران با طراوت تمام در حال رشد و پیشرفت است.

حضرت آیت الله خامنه ای، تولید فکر را بسیار مهم و حتی دشوارتر از تولید علم دانستند و افزودند: ایران مهد فلسفه است و لازم است استادان حوزه ها و دانشگاهها، در زمینه تولید فکرِ منبعث از نگاه فلسفی تلاش کنند.

رهبر انقلاب اسلامی، با اشاره به مراحل نهایی تصویب نقشه جامع علمی کشور تأکید کردند: این نقشه، به برنامه اجرایی نیاز دارد و مسئولان دستگاههای ذیربط برای تحقق نقشه جامع علمی، برنامه ای دقیق تدوین کنند.

ایشان التزام همه مراکز علمی - تحقیقاتی به نقشه جامع علمی را ضروری خواندند و افزودند: نقشه جامع علمی، زنده و پویا و به روز باشد و بر اجرای دقیق آن نظارت شود.

رهبر انقلاب اسلامی همچنین توسعه غیرهدفمند آموزش عالی را موجب اتلاف بودجه و نیروی انسانی خواندند و افزودند: نیازهای اصلی کشور را در حوزه های مختلف علوم و فناوری شناسایی کنید تا تعداد دانشگاهها و دانشجویان، رشته های لازم و سطوح این رشته ها براساس این نیازها مشخص شود و وزارت علوم و آموزش عالی نیز تنها براساس این اهداف به توسعه آموزش عالی اقدام کند.

حضرت آیت الله خامنه ای در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به روزهای آخر ماه مبارک رمضان، تلاش برای بهره گیری بیشتر از فضای لطف، رحمت، نورانیت و صفای الهی در این روزهای پایانی را توصیه کردند و افزودند: طهارت و صفای نفس برای همه انسانها مفید است اما برای دانشمندان و استادان، لازم تر، مفیدتر و پرسودتر است زیرا منش و رفتار استاد در تکوین شخصیت جوان دانشجو بسیار تأثیرگذار است.

ایشان از دیگر فواید طهارت نفس و معنویت استاد را، تشخیص جهت درست حرکت علمی دانستند.

در پایان این دیدار نماز مغرب و عشاء به امامت حضرت آیت الله خامنه ای اقامه شد و سپس حاضران روزه خود را به همراه رهبر انقلاب اسلامی افطار کردند.

در ابتدای این دیدار 3 ساعته 14 نفر از استادان، بیش از 2 ساعت دیدگاههای خود را درباره مسائل مختلف علمی - فرهنگی - اجتماعی - اقتصادی و سیاسی بیان کردند.



آقایان و خانمها:

- دکتر محمدرضا شمس اردکانی – رئیس دانشکده طب سنتی – دانشگاه علوم پزشکی تهران

- دکتر حسن سبحانی – استاد اقتصاد دانشگاه تهران

- دکتر قاسم عمو عابدینی – عضو هیئت علمی بیوتکنولوژی دانشکده فنی دانشگاه تهران

- دکتر حمیدرضا آیت اللهی – استاد فلسفه دانشگاه علامه طباطبایی – رئیس پژوهشگاه علوم انسانی

- دکتر حسین پوراحمدی – دانشیار دانشگاه شهید بهشتی – رشته روابط بین الملل

- دکتر فهمیه فرهمندپور – عضو هیئت علمی دانشگاه تهران – رشته فلسفه، الهیات و تاریخ

- دکتر علیرضا زالی – استاد جراحی اعصاب دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

- دکتر اکبریان – دانشیار گروه حکمت و فلسفه دانشگاه تربیت مدرس

- دکتر محمدمهدی زاهدی وفا – رئیس دانشکده اقتصاد و معارف اسلامی دانشگاه امام صادق (ع)

- دکتر سجادی – عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران

- محمدحسن رامشت – فوق دکترا در رشته سازه

- دکتر علی اصغر جعفری – دانشیار دانشکده مکانیک دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی

- دکتر فیاض – دکترای فرهنگ و ارتباطات و عضو گروه مردم شناسی دانشگاه تهران

- دکتر ماهروزاده – دانشیار گروه فلسفه تعلیم و تربیت دانشگاه الزهراء

در سخنان خود بر این محورها تأکید کردند:

- توجه کامل به نقشه جامع علمی کشور به عنوان نقشه راه تبدیل ایران به مرجع علمی جهان

- تقویت شرکتهای دانش بنیان برای فاصله گرفتن از اقتصاد متکی بر نفت

- آمادگی استادان و محققان برای همکاری در رفع هرگونه مشکل و نقیصه احتمالی بر اثر تحریم ها

- تشکیل دانشگاههای حکمت بنیان به عنوان نسل جدید نوآور و پیشتاز مراکز علمی

- احیای طب سنتی به عنوان انتقال منطقی تجارب نسلهای مختلف تاریخ ایران

- توجه بیشتر به «علوم انسانی» به عنوان زیربنای رشد حقیقی کشور

- بازنگری جدی در منابع و رشته های علوم انسانی برای ایجاد تحول و تغییر روزآمد در این رشته ها

- توجه به اندیشمندان علوم انسانی در رده های مدیریتی و تصمیم گیری

- پیشنهاد ایجاد وزارتخانه علوم انسانی یا معاونت علوم انسانی در وزارت علوم

- برخورد هوشمندانه با مقوله جنگ نرم و ارائه نظریه های متکی بر منابع اسلامی – ایرانی به عنوان استراتژی اصلی مقابله با تهدید نرم

- دورنگری و هوشمندی در مواجهه با ترکیب جمعیت دانشجویی کشور

- تلاش برای گسترش و تعمیم جنبش پررونق علمی کشور به بدنه جمعیت دانشجویی

- رشد کاملاً چشمگیر کشور در عرصه های مختلف پزشکی – درمانی در مقایسه با استانداردهای جهانی

- ضرورت ایجاد جنبش عقلی و فکری در دانشگاهها و مراکز آموزش عالی

- ایجاد حلقه های بحث و گفتگو در میان اصحاب و سران فکر و تعقل و اندیشه

- تلاش بیشتر برای تربیت نیروهای متخصص در زمینه علم اقتصاد اسلامی

- نیاز به ساختارهای جدید و مدیریت یکپارچه در حوزه علم و فناوری

- تسلط کمپانیهای سرمایه داری غربی بر فعالیتها و پیشرفتهای پزشکی جهان

- ایجاد نهادی برای طراحی و معماری برنامه های بلند مدت استراتژیک در مقاطع چند ده ساله

- کارآموزی دانشجویان فنی در صنایع کشور به عنوان روشی برای ارتباط بیشتر دانشگاهها و صنایع