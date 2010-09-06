به گزارش خبرگزاری مهر، کسب و کار اینترنتی به معنی فروش محصولات و خدمات از طریق اینترنت به شمار می رود و با تجارت الکترونیک متفاوت است. رئیس فرهنگسرای فناوری اطلاعات با اشاره به کاهش مشکلات از جمله مشکل آلودگی هوا، ترافیک و دیگر موارد در ارایه خدمات به صورت اینترنتی معتقد است: خرید و فروش اینترنتی به کوچک ترین کسب و کارها نیز این امکان و فرصت را می‌دهد که به مخاطبان خود در سطح جهانی و با حداقل هزینه دسترسی پیدا کنند.

علی اکبر امیری گفت: دسترسی آسان الکترونیکی به محصولات و اینکه محصولات با آسیب کمتری به مشتریان ارایه می شود و دسترسی عمده در هر ساعت از شبانه روز از مزایای استفاده از فروشگاه های اینترنتی است.

وی با بیان اینکه فروشگاه‌های اینترنتی راهی به سوی توسعه کسب و کار اینترنتی است، ادامه می دهد: امروزه استفاده از فناوری‌های نوین در ارایه خدمات شهری از جمله ارایه یارانه ها، کارت‌های سوخت، ارایه خدمات شهری و دیگر موارد به خوبی دیده می‌شود و استفاده از این فناوری‌ها در نهایت موجب بهبود مدیریت شهری، ارایه بهتر خدمات شهری و دسترسی آسان به خدمات ارایه شده خواهد بود.

امیری بیان کرد: طریقه پرداخت فروشگاه اینترنتی کشور به گونه ای است که خریدار باید هزینه آن را از طریق پیک و یا از طریق کارت‌های بانکی پرداخت کند که این خود یک مزیت بانکی نیز می باشد.

همچنین احسان گلابگیر مدیرعامل مرکز خرید اینترنتی البسکو دات کام در این خصوص اظهار داشت: خرید اینترنتی بدین معنی است که فروشگاه هایی که متصل به این سیستم هستند محصولات خود را در سایت های اینترنتی عرضه می کنند و خریداران با توجه به طبقه بندی موجود می توانند محصولات مورد نیاز خود را از طریق اینترنت خریداری می کند.

وی با بیان اینکه فضای توسعه و پیشرفت کشور اقتضا می کند تا از نوآوری ها و امکانات جدید بهره برداری شود، ادامه داد: علاوه بر تسهیل در امر خرید کالاها در محیطی امن، این موضوع می تواند به بسیاری از اقدامات انجام گرفته در خصوص کاهش مشکلات ترافیکی و هزینه های سرسام آوری مصرف انرژی کمک شایانی کند.

گلابگیر گفت: شلوغی فروشگاه‌های سنتی مخصوصا در فصل تعطیلات، احتمال تمام شدن کالاهای موجود در انبار، وجود فروشندگان غیر ماهر و بی تجربه، نیاز به صرف وقت نسبتا زیاد برای انجام خرید و ... نیز از عوامل دیگری است که می تواند منجر به افزایش حمایت های مادی و معنوی مسئولان و خود مردم از فروشگاه های اینترنی شود تا بسیاری از امور روزانه تسهیل شود.

وی با اشاره به اینکه امروزه رقابتهای بانکی به سمت و سوی ارائه خدمات الکترونیکی بیشتر به مشتریان سوق پیدا کرده است، اضافه کرد: رشد و توسعه فعالیت بانکداری الکترونیکی موجب شده است که مشتریان با انتقال راحت وجوه کالاهای مورد نظر خود را خریداری کنند که این موضوع می تواند ضمن گردش مالی صحیح به اقتصاد ملی و بانکداری کشور نیز کمک شایانی کند.