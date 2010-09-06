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۱۵ شهریور ۱۳۸۹، ۱۱:۱۰

350 میلیارد ریال برای تکمیل کارخانه نورد ایوان اختصاص یافت

350 میلیارد ریال برای تکمیل کارخانه نورد ایوان اختصاص یافت

ایلام - خبرگزاری مهر: نماینده مردم ایلام در مجلس گفت: 350 میلیارد ریال برای تکمیل طرح کارخانه نورد فولاد ایوان اختصاص یافته است.

به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، داریوش قنبری صبح دوشنبه در جریان بازدید از طرح نورد فولاد ایوان اظهار داشت: از این میزان اعتبار تنها 250 میلیارد ریال هزینه شده است.

وی ادامه داد: این طرح صنعتی 80 درصد پیشرفت فیزیکی دارد و روند اجرای آن با اشاره به اعلام کارشناسان مرتبط با موضوع مطلوب است.

این نماینده مجلس اضافه کرد: قرار است این پروژه صنعتی در آبان‌ ماه جاری به صورت آزمایشی در شهرستان ایلام به بهره‌برداری برسد.

قنبری تصریح کرد: کار ساخت کارخانه نورد فولاد ایوان در سال 87 و در محل شهرک صنعتی ایوان آغاز شده است.

این نماینده مجلس اضافه کرد: اکنون کار احداث 40 شرکت تولیدی و صنعتی در این شهرک آغاز شده و از این تعداد 10 شرکت مشغول تولید و فعالیت است.

شهرستان 50 هزار نفری ایوان در 35 کیلومتری شمال غربی استان ایلام قرار داشته که در حال توسعه است.

کد مطلب 1146524

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