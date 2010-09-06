350 میلیارد ریال برای تکمیل کارخانه نورد ایوان اختصاص یافت

به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، داریوش قنبری صبح دوشنبه در جریان بازدید از طرح نورد فولاد ایوان اظهار داشت: از این میزان اعتبار تنها 250 میلیارد ریال هزینه شده است.

وی ادامه داد: این طرح صنعتی 80 درصد پیشرفت فیزیکی دارد و روند اجرای آن با اشاره به اعلام کارشناسان مرتبط با موضوع مطلوب است.

این نماینده مجلس اضافه کرد: قرار است این پروژه صنعتی در آبان‌ ماه جاری به صورت آزمایشی در شهرستان ایلام به بهره‌برداری برسد.

قنبری تصریح کرد: کار ساخت کارخانه نورد فولاد ایوان در سال 87 و در محل شهرک صنعتی ایوان آغاز شده است.



این نماینده مجلس اضافه کرد: اکنون کار احداث 40 شرکت تولیدی و صنعتی در این شهرک آغاز شده و از این تعداد 10 شرکت مشغول تولید و فعالیت است.



شهرستان 50 هزار نفری ایوان در 35 کیلومتری شمال غربی استان ایلام قرار داشته که در حال توسعه است.