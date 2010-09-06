بازرگانی در برابر افزایش قیمت نهاده های تولید مرغ واکنشی نشان نمی دهد

حبیب اسدالله نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام اینکه افزایش شدید و روز افزون نهاده های تولیدی از قبیل ذرت، سویا و جوجه بر روی قیمت تمام شده مرغ تاثیر مستقیم داشته و موجب افزیش 20 درصدی قیمت تمام شده خواهد شد، افزود: این تغییرات قیمتی باید مبنای تعیین قیمت هر کیلومرغ باشد و بازرگانانی نمی تواند مانع اعمال این تغییرات قیمتی در قیمت نهایی مرغ باشد.

وی همچنین عنوان کرد: مرغ مشمول سیاست قیمت گذاری نیست و متاسفانه وزارت بازرگانی در مواقع خاص تنها بر قیمت نهایی محصول بیشتر اعمال نظر می کند.

وزارت بازرگانی قیمت تمام شده مرغ را تحت کنترل در آورد

رئیس هیئت مدیره اتحادیه مرغداران گیلان یاد آورشد: اگر قیمت قبلی اعلامی ازسوی وزارت بازرگانی برای مرغ کارشناسی بوده است، منطق کارشناسی اقتضا می کند که معادل افزایش قیمت تمام شده هر کیلومرغ طی روزهای گذشته قیمت فروش مرغ نیز تغییرکند و افزایش یابد.

وی گفت: افزایش قیمت نهاده های تولید جهانی نیست و برخی از عوامل مشخص سبب این گرانی های هستند و وزارت بازرگانی بعنوان متولی تنظیم بازار مرغ باید سیاستهای اعمال کند تا قیمت تمام شده تحت کنترل در آید، در غیر اینصورت کنترل قیمت در بازار امکان پذیر نخواهد بود.

اسدالله نژاد در ادامه افزایش قیمتها در یکماه گذشته برای ذرت را بیش از 30 درصد و برای سویا حدود 35 درصد عنوان کرد و یاد آورشد: قیمت ذرت از دو هزار و 410 ریال به ازای هر کیلو به سه هزار و 200 ریال و سویا از هر کیلو سه هزار و 710 ریال به پنج هزار ریال افزایش یافته و جوجه نیز به ازای هر کیلو یک هزار و 500 ریال افزایش یافته است.