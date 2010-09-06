  1. ورزش
  2. سایر ورزشها
۱۵ شهریور ۱۳۸۹، ۱۱:۰۹

آنلکا به طور رسمی از تیم فوتبال فرانسه خداحافظی کرد

آنلکا به طور رسمی از تیم فوتبال فرانسه خداحافظی کرد

نیکلاس آنلکا اعلام کرد به طور رسمی از تیم فوتبال فرانسه خداحافظی کرده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، آنلکا در خلال برگزاری رقابت های جام جهانی 2010 به دلیل درگیری با ریموند دومنک، سرمربی وقت تیم ملی فرانسه، به خانه بازگردانده شد. این بازیکن اعلام کرد دیگر برای تیم فوتبال فرانسه بازی نخواهد کرد.

آنلکا گفت: من به طور رسمی از فوتبال ملی خداحافظی کرده ام و در این ارتباط 100 درصد یقین دارم. پس از اتفاقاتی که در تاریخ 19 ژوئن رخ داد، شانسی برای بازگشت من به تیم ملی فرانسه وجود ندارد. من هر هفته با آبی ها بازی می کنم منتهی این آبی ها، چلسی هستند و نه فرانسه.

آنلکا از سوی فدراسیون فوتبال فرانسه با محرومیتی 18 ماهه رو به رو شده است.

کد مطلب 1146532

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها