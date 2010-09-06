آنلکا به طور رسمی از تیم فوتبال فرانسه خداحافظی کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، آنلکا در خلال برگزاری رقابت های جام جهانی 2010 به دلیل درگیری با ریموند دومنک، سرمربی وقت تیم ملی فرانسه، به خانه بازگردانده شد. این بازیکن اعلام کرد دیگر برای تیم فوتبال فرانسه بازی نخواهد کرد.

آنلکا گفت: من به طور رسمی از فوتبال ملی خداحافظی کرده ام و در این ارتباط 100 درصد یقین دارم. پس از اتفاقاتی که در تاریخ 19 ژوئن رخ داد، شانسی برای بازگشت من به تیم ملی فرانسه وجود ندارد. من هر هفته با آبی ها بازی می کنم منتهی این آبی ها، چلسی هستند و نه فرانسه.

آنلکا از سوی فدراسیون فوتبال فرانسه با محرومیتی 18 ماهه رو به رو شده است.