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۱۵ شهریور ۱۳۸۹، ۱۱:۱۹

فیلم مستند "فرزند کینگ چای " در گلستان تولید شد

فیلم مستند "فرزند کینگ چای " در گلستان تولید شد

گرگان - خبرگزاری مهر: فیلم مستند "فرزند کینگ چای " به نویسندگی حسین عبدی و محمدرضا کیوانفر و کارگردانی علیرضا مقدم در گلستان تولید شد.

رئیس حوزه هنری گلستان به خبرنگار مهر در گرگان گفت: این فیلم به زندگی و شخصیت شاعر معروف ترکمن، مختومقلی فراغی پرداخته و فرازهایی از زندگی او را به تصویر کشیده است.

محسن ربانی اظهار داشت: در این فیلم مستند که با تلاش واحد هنرهای تصویری این حوزه تهیه شده است، محمد ایری و محمود کر از بازیگران ترکمن به ایفای نقش پرداختند و تصویر برداری آن نیز بر عهده علیرضا مقدم است.
 
وی سیاست حوزه هنری استان را در بخش فیلم سازی، هدایت و حمیت از فیلمسازان جوان و تولید آثار فاخر اعلام کرد.
 
رئیس حوزه هنری گلستان بیان داشت: این مرکز امادگی خود را برای تولید فیلم اعلام داشته و از فیلمسازان می خواهد تا با نگاهی عمیق تر نسبت به باورها، آئین های بومی و معرفی مفاخر استان اقدام به تهیه فیلم کوتاه کنند.
کد مطلب 1146537

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