فیلم مستند "فرزند کینگ چای " در گلستان تولید شد

رئیس حوزه هنری گلستان به خبرنگار مهر در گرگان گفت: این فیلم به زندگی و شخصیت شاعر معروف ترکمن، مختومقلی فراغی پرداخته و فرازهایی از زندگی او را به تصویر کشیده است.

محسن ربانی اظهار داشت: در این فیلم مستند که با تلاش واحد هنرهای تصویری این حوزه تهیه شده است، محمد ایری و محمود کر از بازیگران ترکمن به ایفای نقش پرداختند و تصویر برداری آن نیز بر عهده علیرضا مقدم است.

وی سیاست حوزه هنری استان را در بخش فیلم سازی، هدایت و حمیت از فیلمسازان جوان و تولید آثار فاخر اعلام کرد.

رئیس حوزه هنری گلستان بیان داشت: این مرکز امادگی خود را برای تولید فیلم اعلام داشته و از فیلمسازان می خواهد تا با نگاهی عمیق تر نسبت به باورها، آئین های بومی و معرفی مفاخر استان اقدام به تهیه فیلم کوتاه کنند.