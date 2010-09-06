به گزارش خبرگزاری مهر، در این اطلاعیه آمده است: این شرکت در راستای رفاه حال شهروندان جهت عزیمت به محل برگزاری نماز عید سعید فطر در دانشگاه تهران، علاوه بر محل‌های همیشگی و مساجدی که همه هفته از آن مکان‌ها به سمت محل برگزاری نماز جمعه خدمت رسانی می‌شود، مبادرت به برقراری سرویس‌های ویژه رایگان در ایام این روز خواهد کرد.

در این رابطه تعداد دو هزار و 500 دستگاه اتوبوس در روز عید سعید فطر از ساعت 5:30 بامداد تا زمان پایان نماز آماده خدمت رسانی به شهروندان خواهند بود.

مبادی،‌ میادین و پایانه‌هایی که اتوبوس‌ها در آن مکانها مستقر خواهند شد، به شرح ذیل می‌باشند:

پایانه آزادی، پایانه خاوران، پایانه مترو علم و صنعت، پایانه شهید سروری، میدان امت، دماوند، میدان خراسان، میدان شوش، میدان قیام، میدان محمدیه، پارکشهر، شهدا، میدان شهید کلاهدوز، افسریه ، میدان بهارستان، میدان 13 آبان پیروزی، میدان شهر ری، فلکه دولت آباد، خزانه بخارایی، شهید غیبی، میدان راه آهن، خانی آباد، جوادیه، شهرک ولیعصر (عج) ، یافت آباد، بازار دوم نازی آباد، جلیلی، ابوذر ، آذری، خلیج فارس، میدان جمهوری اسلامی ، میدان صادقیه، شهرک اکباتان، تهرانسر ، کن، شهرک شهید باقری، چهار راه تهرانپارس، میدان رسالت، چهار راه اشراق، فلکه دوم تهرانپارس، حکیمیه، میدان امام حسین (ع)، میدان سپاه، تجریش، جماران، اختیاریه، چیذر، درکه، سوهانک، ولنجک، نیاوران، لویزان، دارآباد، شهرک شهید محلاتی، دانشگاه الزهرا (س) ، هوانیروز، دهکده المپیک، شهران، جنت آباد، پونک، میدان قدس، سعادت آباد، میدان صنعت.

همچنین مقرر شده است تا تمامی خطوط اتوبوسرانی منتهی به ایستگاه‌های اصلی مترو تقویت و آماده خدمت رسانی به شهروندان باشند.

در پایان این مراسم ، شهروندان از محل‌های مشخص شده ، به مبادی اولیه بازگشت داده خواهند شد.

