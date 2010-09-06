درگیری با قاچاقچیان چوب معاون منابع طبیعی نور را راهی بیمارستان کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، موسی مقیمی رئیس اداره منابع طبیعی نور مازندران گفت: این حادثه زمانی اتفاق افتاد که صبح شنبه فرمانده یگان حفاظت این اداره حین گشت زنی در طرح جنگلداری فاقد مجری انجیر سرای این شهرستان متوجه قطع درخت و سه تن از قاچاقچیان می شود که در حال بارزدن چوب به داخل خودرونیسان هستند.



وی افزود: مسئول یگان حفاظت رئیس و معاون اداره منابع طبیعی را خبر می کند و از آنان درخواست کمک می کند، با رسیدن رئیس و معاون اداره تعقیب و گریز آغاز می شود.



بر اساس این گزارش قاچاقچیان چوب حین فرار از جاده جنگلی برای اینکه جاده را جهت تعقیب ماموران منابع طبیعی ناامن و مسدود کنند درختان قطع شده و قاچاق را حین سرعت در جاده پرت می کنند تا راه را به سوی مسئول یگان، رئیس و معاون اداره ببندند.



مقیمی در ادامه افزود: در مبادی خروجی از جاده جنگلی به قاچاقچیان نزدیک شدیم و محمد علی صادقی معاون اداره در حال پیاده شدن و بازخواست از قاچاقچیان بود که آنان مجددا پا را روی پدال گاز خودرو قرار داده و با زیر گرفتن مهندس صادقی وی را به شدت مجروح می کنند.



معاون اداره منابع طبیعی شهرستان نور که از ناحیه صورت و دنده های قفسه سینه با شکستگی روبرو شده پس از دو روز مداوا در بیمارستان نورنوشهر به دلیل مشکل شدید تنفسی به تشخیص پزشک معالج و ادامه مداوا هم اکنون در بیمارستان مهراد تهران بستری است.



رئیس اداره منابع طبیعی شهرستان نور تصریح کرد: قاچاقچیان چوب بومی و شناسایی شده اند که در حال حاضر در حال متواری هستند و دستور جلب آنان از سوی حوزه قضایی نیز صادر شده است.