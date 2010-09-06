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۱۵ شهریور ۱۳۸۹، ۱۱:۰۱

درگیری با قاچاقچیان چوب معاون منابع طبیعی نور را راهی بیمارستان کرد

درگیری با قاچاقچیان چوب معاون منابع طبیعی نور را راهی بیمارستان کرد

قاچاقچیان چوبهای جنگلی در شهرستان نور نوشهر در حین تعقیب و گریز، معاون اداره منابع طبیعی این شهرستان را مجروح کرده و متواری شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، موسی مقیمی رئیس اداره منابع طبیعی نور مازندران گفت: این حادثه زمانی اتفاق افتاد که صبح شنبه فرمانده یگان حفاظت این اداره حین گشت زنی در طرح جنگلداری فاقد مجری انجیر سرای این شهرستان متوجه قطع درخت و سه تن از قاچاقچیان می شود که در حال بارزدن چوب به داخل خودرونیسان هستند.

وی افزود: مسئول یگان حفاظت رئیس و معاون اداره منابع طبیعی را خبر می کند و از آنان درخواست کمک می کند، با رسیدن رئیس و معاون اداره تعقیب و گریز آغاز می شود.

بر اساس این گزارش قاچاقچیان چوب حین فرار از جاده جنگلی برای اینکه جاده را جهت  تعقیب ماموران منابع طبیعی ناامن و مسدود کنند درختان قطع شده و  قاچاق را حین سرعت در جاده پرت می کنند تا راه را  به سوی  مسئول یگان، رئیس  و معاون اداره ببندند.

مقیمی در ادامه افزود: در مبادی خروجی از جاده جنگلی  به قاچاقچیان نزدیک شدیم و محمد علی صادقی معاون اداره در حال پیاده شدن و بازخواست از قاچاقچیان بود که آنان مجددا پا را روی پدال گاز خودرو قرار داده و با زیر گرفتن مهندس صادقی وی را به شدت مجروح می کنند.

معاون اداره منابع طبیعی شهرستان نور که از ناحیه صورت و دنده های قفسه سینه با شکستگی روبرو شده پس از دو روز مداوا در بیمارستان نورنوشهر به دلیل مشکل شدید تنفسی به تشخیص پزشک معالج و ادامه مداوا هم اکنون در بیمارستان مهراد تهران بستری است.

رئیس اداره منابع طبیعی شهرستان نور تصریح کرد: قاچاقچیان چوب بومی و شناسایی شده اند که در حال حاضر در حال متواری هستند و دستور جلب آنان از سوی حوزه قضایی نیز صادر شده است.

کد مطلب 1146540

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