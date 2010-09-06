سالانه 60 مورد پیوند کلیه در گیلان انجام می شود

علیرضا یزدانی در گفتگو با خبرنگار مهر در رشت افزود: این درحالیست که به دلیل افزایش شیوع بیماری کلیوی در گیلان نسبت به سایر استانها ی کشور٬ روزانه دو نفر بیمار دیالیزی به آماربیماران قبلی اضافه می شود از اینروامکانات موجود نمی تواند همپای تعداد بالای بیماران ورودی توسعه یابد.

وی همچنین با اشاره به سطح پوشش درمانی گیلان درزمینه پیوند کلیه به استانهای همجوار نیز تصریح کرد: در حال حاضر گیلان در زمینه پیوند کلیه ٬ میزبان استانهای همجوار مانند قزوین٬ مازندران و اردبیل است که این امر مدیون تیم پزشکی قوی پیوند کلیه استان است.

مدیرعامل انجمن حمایت از بیماران کلیوی گیلان در ادامه اطلاع رسانی و کارپژوهشی را دو راهبرد مهم در پیشگیری از ابتلاء به بیماری کلیوی در استان اعلام کرد و افزود: نقش رسانه ملی و نیز معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی در این زمینه بسیار مؤثر است.

وی در ادامه آمار اهدای کلیه از شخص زنده را ازسال 72 تاکنون 950 مورد اعلام کرد و یاد آورشد: رویکرد انجمن همگام با رویکرد نوین علم پزشکی در دنیا٬ بر پیوند از مبتلایان به مرگ مغزی تاکید دارد.