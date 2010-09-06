به گزارش خبرنگار مهر، حسن ایوبی اواخر شهریورماه تدوین این فیلم را تمام می‌کند، موسیقی را ستار اورکی و صداگذاری را محمدرضا دلپاک انجام می‌دهد.

نویسنده این فیلم سینمایی حسن نجفی است، جمال شورجه تهیه‌کننده و روح الله برادری مجری طرح آن است. "آسمان هشتم" داستانی زنی به نام زینب است که سعی می‌کند خانواده خود را از مشکل به وجود آمده رها کند.

محمد کاسبی، رحیم نوروزی، زلفیه حسین اوا، قربان مسیم اوف، مهدی فقیه، مهدی صباغی، حسن چودن، احمد ریحانه، محبوبه سلطانی، سعید ولیزاده، حامد حبیبی، مرجان علوی، شهره مکری بازیگران این فیلم سینمایی هستند.

عوامل" آسمان هشتم" سینمایی عبارتند از عکس: جعفر کبوتری، روابط عمومی: کمیل سهیلی، مدیر فیلمبرداری: محمد تقی پاکسیما، طراح صحنه و لباس: هادی قمیشی، طراح گریم: کامران خلج، صدابردار: محمد مختاری، جلوه‌های ویژه کامپیوتری: سیدامیر رضا معتمدی، جلوه‌های ویژه میدانی: محسن روزبهانی.