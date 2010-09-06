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۱۵ شهریور ۱۳۸۹، ۱۱:۲۴

ایجاد بانک اطلاعاتی زنان در گلستان ضروری است

گرگان - خبرگزاری مهر: مدیرکل دفتر امور خانواده و بانوان استانداری گلستان افزود: به منظور پیشبرد اهداف دفتر بانوان و خدمت رسانی به بانوان استان نیاز به ایجاد بانک اطلاعاتی زنان ضروری است.

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، مهری مهدوی صبح دوشنبه در نشست این اداره کل افزود: طرح بانک جامع اطلاعاتی زنان استان گلستان از اردیبهشت ماه سالجاری آغاز شده وانشاء الله در پاییز امسال با قرار گرفتن دروب سایت اطلاع رسانی بانوان استان به بهره برداری می رسد.

وی یادآور شد: این بانک در 5 بخش شناسایی افراد شاخص در زمینه های مختلف، سازمانهای مردم نهاد زنان، مراکز دولتی - کتاب و پژوهش ایجاد شده است که به زودی در دسترس عموم قرار خواهد گرفت.

وی گفت: یکی از شیوه های بهینه خدمت رسانی، برنامه ریزی دقیق است و برنامه ریزی نیز محتاج بانک جامع اطلاعات است.

نیمی از جمعیت یک میلیون و 650 هزار نفری گلستان را بانوان تشکیل می دهند.

کد مطلب 1146548

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