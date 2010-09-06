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۱۵ شهریور ۱۳۸۹، ۱۱:۰۵

دولت تصویب کرد:

تهاتر 1200 میلیارد تومان سهام بابت بدهی دولت به تامین اجتماعی

با تصویب دولت، 1200 میلیارد تومان به عنوان رد دیون دولت به صندوق تامین اجتماعی بابت بدهی شرکت های صندوق تامین اجتماعی برای اقساط و سود معوقه خرید سهام در بورس و مزایده‌ها تهاتر می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، به منظور تحقق اهداف سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی، شرکت‌های متعلق به گروه تامین اجتماعی نسبت به خرید سهام شرکت‌های فولادمبارکه، صنایع ملی مس و پالایشگاه اصفهان و بانک تجارت، عرضه شده توسط سازمان خصوصی‌سازی اقدام نموده و ضمن پرداخت بخش نقدی مزایده، تعدادی از اقساط معاملات در زمان‌های مقرر پرداخت شده است.

در همین راستا به منظور پرداخت بخشی از اقساط معاملات فوق، دولت به سازمان خصوصی‌سازی اجازه داد تا سقف 1200 میلیارد تومان از منابع حاصل از سهام شرکت‌های واگذار شده را بابت اقساط معاملات یادشده از جانب صندوق تامین اجتماعی، تهاتر کند.

بدین ترتیب، هیئت وزیران بنا به پیشنهاد وزارت رفاه و تامین اجتماعی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، سازمان خصوص سازی را موظف کرد مبلغ 1200 میلیارد تومان بابت بدهی شرکتهای سرمایه گذاری تامین اجتماعی، سرمایه‌گذاری صبا تامین و سرمایه‌گذاری نفت و گاز تامین که صد در صد سهام آنها به صندوق تامین اجتماعی تعلق دارد را بابت اقساط و سود معوقه خرید سهام در بورس و مزایده ها به عنوان رد دیون دولت به صندوق تامین اجتماعی تهاتر کند.

همچنین خزانه‌داری کل کشور موظف است تا همین میزان در قبال واگذاری تملک دارایی های مالی در چارچوب بودجه سال 1389 اعمال حساب کند.

کد مطلب 1146549

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