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۱۵ شهریور ۱۳۸۹، ۱۱:۳۸

شیردل به مهر خبر داد:

رمان "مثل هیچکس" با فضایی پلیسی منتشر می‌شود

رمان "مثل هیچکس" با فضایی پلیسی منتشر می‌شود

"مثل هیچکس" عنوان رمانی به قلم سیمین شیردل است که به تارگی مجوز نشر گرفته و در آینده نردیک چاپ و توزیع خواهد شد.

سیمین شیردل نویسنده در گفتگو با خبرنگار مهر از کتاب های در دست چاپش اینگونه گفت: "مثل هیچکس" عنوان جدیدترین رمانم است که به تازگی مجوز گرفته و نشر البرز  آن را منتشر می کند.

وی ادامه داد: این رمان در بیش از 420 صفحه داستانی عاشقانه را روایت می کند که دستمایه پلیسی نیز دارد. داستان کتاب درباره دختر فقیری است که استعداد زیادی دارد و پس از ورود به دانشگاه و فارغ التحصیلی در یکی از رشته های مهندسی در شرکت پدر دوستش مشغول به کار می شود و این مساله سرآغاز اتفاق های مختلفی در زندگی آینده اش خواهد شد.

نویسنده رمان "آرام" با اشاره به اینکه کتاب اخیر ششمین رمانش است بیان کرد: ایده رمان "مثل هیچکس" دو سال پیش در ذهنم ایجاد شد که مدتی روی آن کار کردم و پس از پخته شدن شروع به نگارش کردم. وقتی کار به نیمه رسید مدتی آن را کنار گذاشتم ولی چندی پیش دوباره نوشتن آن را از سر گرفتم تا اینکه 3 ماه پیش کتاب را نهایی کردم و تحویل ناشر دادم.

شیردل در پایان گفت: رمان دیگری با نام "نقطه سر خط" نیر در انتظار مجوز دارم. این کتاب اثری عاشقانه و نوعی بازگشت به کارهای قبلی‌ام است و دلیل آن هم این است که مخاطبان من هنوز دنبال کارهای  پیشین من هستند.

کد مطلب 1146551

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