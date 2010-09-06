سیمین شیردل نویسنده در گفتگو با خبرنگار مهر از کتاب های در دست چاپش اینگونه گفت: "مثل هیچکس" عنوان جدیدترین رمانم است که به تازگی مجوز گرفته و نشر البرز آن را منتشر می کند.

وی ادامه داد: این رمان در بیش از 420 صفحه داستانی عاشقانه را روایت می کند که دستمایه پلیسی نیز دارد. داستان کتاب درباره دختر فقیری است که استعداد زیادی دارد و پس از ورود به دانشگاه و فارغ التحصیلی در یکی از رشته های مهندسی در شرکت پدر دوستش مشغول به کار می شود و این مساله سرآغاز اتفاق های مختلفی در زندگی آینده اش خواهد شد.

نویسنده رمان "آرام" با اشاره به اینکه کتاب اخیر ششمین رمانش است بیان کرد: ایده رمان "مثل هیچکس" دو سال پیش در ذهنم ایجاد شد که مدتی روی آن کار کردم و پس از پخته شدن شروع به نگارش کردم. وقتی کار به نیمه رسید مدتی آن را کنار گذاشتم ولی چندی پیش دوباره نوشتن آن را از سر گرفتم تا اینکه 3 ماه پیش کتاب را نهایی کردم و تحویل ناشر دادم.

شیردل در پایان گفت: رمان دیگری با نام "نقطه سر خط" نیر در انتظار مجوز دارم. این کتاب اثری عاشقانه و نوعی بازگشت به کارهای قبلی‌ام است و دلیل آن هم این است که مخاطبان من هنوز دنبال کارهای پیشین من هستند.