ایتالیا باید در انرِژی هسته ای به خود متکی باشد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، در این گزارش تحقیقی که روز یکشنبه در کنفرانس "سیاست و تجارت" در شهر "لیک کومو" ارائه گردید، آمده است: ایتالیا می تواند با کاهش وابستگی خود به کشورهای خارجی، انتشار گازهای گلخانه ای را نیز کاهش دهد.

در این کار تحقیقی کارشناسان و متخصصینی از شرکتهای Enel ایتالیا و EdF فرانسه که سال گذشته به منظور توسعه انرژی هسته ای در ایتالیا یک شرکت مشترک تاسیس کرده بودند، شرکت داشتند.

همچنین در این کار مطالعاتی از کارشناسان بی طرف به ریاست "فاتح بیرول" کارشناس ارشد آژانس بین المللی انرژی اتمی استفاده شده است.

"سیلویو برلوسکنی" نخست وزیر ایتالیا در ماه آوریل از ساخت نخستین راکتور هسته ای در این کشور طی سه سال آینده خبر داد که این را می توان از سرگیری برنامه های هسته ای این کشور قلمداد کرد که پس از چندین سال توقف بار دیگر آغاز می شود.

ایتالیا یکی از معدود کشورهای اروپایی است که از استفاده از نیروگاه اتمی دست کشیده است. سال 1987، یک سال پس از حادثه راکتور چرنوبیل، ایتالیایی ها در یک همه پرسی استفاده از انرژی هسته ای در این کشور را رد کردند. که در نتیجه آن سه نیروگاه اتمی به تعطیلی کشانده شده و برق چهارمین راکتور هیچگاه وارد شبکه نشد. با این حال، مدت هاست که لابی اتمی در ایتالیا برای احداث نیروگاه اتمی تلاش می کند و در همین حال دولت برلوسکنی هم در همین جهت به صورت علنی وارد میدان شده است.

برلوسکنی برای آنکه ایتالیایی های مخالف را متقاعد کند بازگشت به انرژی اتمی در جهت منافع شان است، دستور پخش سلسله برنامه های تبلیغاتی را در تلویزیون دولتی RIA داده است.

وی چندی پیش در دیدار با ولادیمیر پوتین نخست وزیر روسیه در میلان اعلام کرد: "ما می خواهیم درباره تجربه فرانسوی ها گزارش دهیم. آنجا مردم از امنیت نیروگاه های مدرن اتمی آگاه شده اند. آنها حتی به دنبال آن هستند که در منطقه خود چنین نیروگاه هایی تاسیس شود زیرا فرصت های شغلی بسیاری را برای شان ایجاد خواهد کرد".