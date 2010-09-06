چهار طرح عمرانی در هریس آذربایجان شرقی افتتاح شد

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به هریس، صبح دوشنبه مجموعه فرهنگی و ورزشی هریس در زمینی به وسعت دو هزار و 700 متر مربع و با اعتباری افزون بر پنج میلیارد ریال از محل اعتبارات ملی و اعتبارات وزارت کار و امور اجتماعی مورد بهره برداری قرار گرفت.

این مجموعه فرهنگی و ورزشی دارای‌سالن چند منظوره، سالن بدنسازی، امور اداری،‌ مدیریت، بوفه، ‌رختکن و سرویس بهداشتی بوده و زمین آن توسط یک خانواده شهید به طور رایگان اهدا شده است.

گلزار شهدای اندیس از توابع شهرستان هریس دیگر طرح عمرانی بود که با حضور علیرضا بیگی افتتاح شد.

برای ساخت گلزار شهدای اندیس هریس که پیکر مطهر سه شهید از جمله یک شهید گمنام در آن به خاک سپرده شده است،‌ 150 میلیون ریال از محل اعتبارات سازمان شهرداری ها و دهیاری های وزارت کشور هزینه شده است.

پروژه راه روستاهای بیلوردی-‌گلدیر- ‌سرای-اربطان دیگر طرحی بود که با صرف اعتباری افزون بر هشت میلیارد و 500 میلیون ریال در مسافتی به طول 13 کیلومتر و 500 متر مورد بهره برداری قرار گرفت.

شهرستان هریس با جمعیت حدود 70 هزار نفر در۱۱۰ کیلومتری شمال شرقی تبریز مرکز آذربایجان شرقی واقع شده و یکی از مناطق محروم استان به شمار می‌رود.