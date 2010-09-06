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۱۵ شهریور ۱۳۸۹، ۱۲:۰۴

سلیمی در گفتگو با مهر:

طرح مجلس برای بازنشستگی اساتید دانشگاهها/ نخبگان را نباید از دست بدهیم

طرح مجلس برای بازنشستگی اساتید دانشگاهها/ نخبگان را نباید از دست بدهیم

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی با اشاره به لزوم برخورد دقیق با موضوع بازنشستگی اساتید دانشگاه از ارائه طرحی از سوی مجلس برای بررسی این موضوع خبر داد.

حجت الاسلام علیرضا سلیمی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: مجلس سعی دارد در طرحی درباره بازنشستگی اساتید این موضوع را در یک فضای آرام پیگیری کند تا گروه های علمی دغدغه این موضوع را نداشته باشند.

وی اضافه کرد: ما در کمیسیون آموزش بحث بازنشستگی استید را مورد بررسی قرار دادیم و در ملاقات با وزیر علوم نیز این موضوع مورد بررسی دقیق تر قرار می گیرد و پس از آن طرحی تهیه می شود.

سلیمی اظهار داشت: بخش عمده ای از بنیه علمی کشور به تلاش اساتید بر می گردد و بحث بازنشستگی این گروه بحث ظریف و حساسی است که وزارت علوم باید با تامل به این بحث وارد شود.

وی اضافه کرد: اگر بخواهیم بنیه علمی و نخبگان دانشگاهی را به راحتی از دست بدهیم قطعاً در مسیر یپشرفت کشور با مشکلاتی مواجه خواهیم بود چرا که اساتید دانشگاه سرمایه های این کشور هستند و باید این سرمایه ها را حتی الامکان حفظ کنیم.

این نماینده مجلس شورای اسلامی یادآور شد: باید شرایطی فراهم شود تا استادی که در سن بازنشستگی قرار دارد اما تمایلی به بازنشستگی ندارد و با مشکل بیماری هم مواجه نیست بتواند فعالیت علمی خود را ادامه دهد چرا که قطعاً حفظ آنها استفاده از ذخایر علمی است و بازخوردهای مثبتی خواهد داشت.

وی گفت: مجلس در این زمینه سعی می کند با اعتماد و آرامش به فضای دانشگاهها و گروههای علمی طرح بازنشستگی اساتید دانشگاهها را با وزیر علوم، تحقیقات و فناوری مطرح کند.

کد مطلب 1146563

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