طرح مجلس برای بازنشستگی اساتید دانشگاهها/ نخبگان را نباید از دست بدهیم

حجت الاسلام علیرضا سلیمی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: مجلس سعی دارد در طرحی درباره بازنشستگی اساتید این موضوع را در یک فضای آرام پیگیری کند تا گروه های علمی دغدغه این موضوع را نداشته باشند.

وی اضافه کرد: ما در کمیسیون آموزش بحث بازنشستگی استید را مورد بررسی قرار دادیم و در ملاقات با وزیر علوم نیز این موضوع مورد بررسی دقیق تر قرار می گیرد و پس از آن طرحی تهیه می شود.

سلیمی اظهار داشت: بخش عمده ای از بنیه علمی کشور به تلاش اساتید بر می گردد و بحث بازنشستگی این گروه بحث ظریف و حساسی است که وزارت علوم باید با تامل به این بحث وارد شود.

وی اضافه کرد: اگر بخواهیم بنیه علمی و نخبگان دانشگاهی را به راحتی از دست بدهیم قطعاً در مسیر یپشرفت کشور با مشکلاتی مواجه خواهیم بود چرا که اساتید دانشگاه سرمایه های این کشور هستند و باید این سرمایه ها را حتی الامکان حفظ کنیم.

این نماینده مجلس شورای اسلامی یادآور شد: باید شرایطی فراهم شود تا استادی که در سن بازنشستگی قرار دارد اما تمایلی به بازنشستگی ندارد و با مشکل بیماری هم مواجه نیست بتواند فعالیت علمی خود را ادامه دهد چرا که قطعاً حفظ آنها استفاده از ذخایر علمی است و بازخوردهای مثبتی خواهد داشت.

وی گفت: مجلس در این زمینه سعی می کند با اعتماد و آرامش به فضای دانشگاهها و گروههای علمی طرح بازنشستگی اساتید دانشگاهها را با وزیر علوم، تحقیقات و فناوری مطرح کند.