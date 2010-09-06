نماینده شورا در کمیسیونهای ماده 100 ابقا شد

حسن فدایی در گفتگو با خبرنگار مهر ادامه داد: پس از حذف نماینده شورای شهر از ترکیب اعضای کمیسیون ماده 100 در شورای نگهبان و اعتراض شورایعالی استانها به این اقدام قرار شد تا در جلسه ای موضوع بررسی شود.

وی اظهار داشت: در جلسه روز گذشته اعضای کمیسیون عمران مجلس که نماینده ای از شورای نگهبان نیز حضور داشت این موضوع بررسی و با اصرار نمایندگان، رای به ابقای نماینده شورا در کمیسیون ماده 100 داده شد و برای تصویب به صحن علنی مجلس ارسال شد.

سخنگوی شورایعالی استانها تصریح کرد: در صورتی که در صحن علنی نیز نمایندگان با این موضوع موافقت کنند، مصوبه به مجمع تشخیص مصلحت نظام در مقام رفع اختلاف ارسال می شود که با توجه به اینکه مجمع تشخیص مصلحت نظام تضمین کننده حقوق شوراهاست به نظر می رسد با این موضوع موافقت شود.

پیش از این دولت در لایحه ای پیشنهاد افزودن دو نماینده از دولت به ترکیب اعضای کمیسیونهای ماده 100 را داده بود که شورای نگهبان در بررسی این مصوبه نماینده شورا را به دلیل اینکه اعضای شورا اجازه دخالت در امور اجرایی ندارند حذف کرد.