40 میلیارد ریال برای احداث پل ترانزیتی منطقه آزاد ارس اختصاص یافت

ناصر پورامینی در گفتگو با خبرنگار مهر در جلفا در تشریح این طرح افزود: مسیل های لیوارجان و دره دیز در منطقه آزاد ارس با اعتباری بالغ بر 22 میلیارد ریال در حال ساماندهی و احداث دو پل جدید بر روی این مسیلها با اعتباری بالغ بر 18 میلیارد ریال به اتمام رسیده و آماده بهره برداری است.

وی این پل را به عنوان زیرساخت بسیار مهم ارتباطی و گردشگری در منطقه خواند و اظهار داشت: با بهره برداری از این پل و اتصال جاده ورودی شهر جلفا به بزرگراه جاده کلیسا که هم اکنون در حال احداث است دسترسی به کلیسای سنت استپانوس و سایت گردشگری که هتل ارس، پارک کوهستان و ویلاهای کوهستانی ارس در آن واقع است تسهیل خواهد گردید.

پورامینی با بیان اینکه پل مسیل لیوارجان مسیر ارتباطی به شهرک صنعتی 260 هکتاری منطقه آزاد ارس را تسهیل خواهد ساخت، افزود: این پل در آینده بعنوان رابط بزرگراه ورودی منطقه از مرند و خوی عمل خواهد کرد و پل ترانزیتی به شهرک صنعتی 260 هکتاری و نیز رابط حمل و نقلی منطقه به سمت مرز ارمنستان خواهد بود.

معاون عمران و امور زیربنایی سازمان منطقه آزاد ارس با اشاره مدت زمان کوتاه هفت ماهه احداث پل بر روی دو مسیل اصلی در محدوده منطقه آزاد ارس از خرداد ماه سال گذشته، گفت: پل مسیل دره دیز یکی از پل های بسیار مهم ارتباطی منطقه آزاد ارس است که بخشی از سایت تجاری بازرگانی منطقه را به سایت مسکونی آپارتمانی و گردشگری مرتبط خواهد ساخت.

وی اضافه کرد: پیش بینی و اجرای پروژه هایی از این دست بر مبنای مطالعات دقیق و هدف گیری براساس تکمیل زیرساختهای لازم در راستای استراتژیهای برتر منطقه آزاد ارس بوده و چندین هدف بسیار مهم را نشانه گرفته است.

پور امینی ادامه داد: بیش از 85 درصد بودجه سازمان منطقه آزاد ارس به امور زیربنایی و عمرانی اختصاص یافته و بصورت کاملا عملیاتی برنامه ریزی شده است.