اسامی پذیرفته شدگان مقطع کارشناسی ارشد دانشکده علوم حدیث اعلام شد

مهدی خدادادی با بیان این مطلب در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج افزود: پذیرفته شدگان حضوری در رشته های علوم قرآن و حدیث، فقه و مبانی حقوق اسلامی و علوم حدیث (گرایش های تفسیر اثری و کلام و عقاید و نهج البلاغه) هستند.

وی با اشاره به زمان ثبت نام دانشجویان حضوری گفت: دانشجویان کارشناسی ارشد ورودی 89 دانشکده که اسامی آن ها از طریق سازمان سنجش اعلام شده باید در تاریخ 27، 28 و 29 شهریور ماه سال جاری با در دست داشتن مدارک مورد نیاز برای ثبت نام به دانشکده علوم حدیث مراجعه کنند.

خدادادی همچنین زمان اعلام نهایی اسامی پذیرفته شدگان مقطع کارشناسی دانشکده علوم حدیث را نیمه دوم شهریور ماه سال جاری عنوان کرد.

وی گفت: از سوی سازمان سنجش 86 نفر به عنوان اسامی نهایی پذیرفته شدگان در مقطع کارشناسی ارشد اعلام شده اند.