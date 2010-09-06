برنامه کتابخانه دیجیتالی دانشگاهی رونمایی می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، در این نشست ضمن ارائه گزارش مدیران و مشاوران حوزه پژوهشی و فناوری وزارت علوم، شرکت کنندگان در خصوص بررسی راهکارهای ارتقای تعاملات دانشگاهها و پارکهای علم وفناوری، تعمیق ارتباط دانشگاه و جامعه و تبدیل ایده به پدیده، تجربه موفق پارکهای علم و فناوری در جهان، مسئولیتهای معاونت پژوهشی و فناوری در هدایت، حمایت و نظارت بر پایان نامه های دانشجویی، تعیین و اجرای اولویت های پژوهشی، اجرای طرح پژوهانه دکتری تبادل نظر می کنند.

رونمایی از برنامه کتابخانه دیجیتالی دانشگاهی و معرفی سامانه جامع ارزیابی موسسات پژوهشی از دیگر برنامه های چهلمین همایش معاونین پژوهشی و فناوری دانشگاهها، پژوهشگاهها و پارکهای علم و فناوری دردانشگاه کردستان است.

همچنین کارگاههای آموزشی سیستم مدیریت نشریات، تجمیع نشریات، آشنایی با پدافند غیرعامل و لایحه حمایت از شرکتهای دانش بنیان نیز در این همایش برگزار می شود.

همایش معاونین پژوهشی و فناوری دانشگاهها با شعار "ایده تا پدیده " از 24 تا 25 شهریور در دانشگاه کردستان برگزار می شود.