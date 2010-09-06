"وداع با رمضان" برنامه پایانی جشنواره تابستانی تبریز است

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، حسین نجفی صبح دوشنبه در جمع خبرنگاران افزود: بخش دوم سومین جشنواره تابستانی تبریز با عنوان شهر قرآنی، شهروند قرآنی که با هدف ایجاد فضای معنوی و مذهبی در سطح شهر برگزار می شود، روز پنجشنبه 18 شهریور در آخرین شب ماه مبارک رمضان به کار خود پایان داده و بدین ترتیب سومین جشنواره تابستانی تبریز نیز به ایستگاه آخر خواهد رسید.

رئیس ستاد برگزاری سومین جشنواره تابستانی تبریز گفت: محفل قرآنی وداع با ماه خدا با حضور قاریان بین المللی قرآن کریم و گروه های تواشیح و مدیحه سرایی و قرائت دعای وداع با ماه رمضان توسط مداح اهل بیت(ع) حاج مهدی خادم آذریان برگزار می شود تا واپسین لحظه های این ضیافت الهی نیز در فضایی مملو از معنویت و سپاسگذاری به درگاه احدیت سپری شود.

وی یادآور شد: محفل قرآنی وداع با ماه خدا روز پنجشنبه 18 شهریور ماه، ساعت 21 در مسجد طوبی برگزار خواهد شد.

مدیرعامل سازمان فرهنگی هنری شهرداری تبریز گفت: نشریه تابستانه که در تیراژ بالا چاپ و منتشر شده است در آخرین گام سومین جشنواره تابستانی تبریز به شهروندان عزیز تبریز هدیه می شود.

وی با بیان اینکه این نشریه با تیراز 30 هزار جلد و در 100 صفحه چاپ شده است اظهار داشت: در تابستانه سعی شده است به مسائل فرهنگی و اجتماعی بیشتر توجه شود و در کنار آن مشکلات روز جامعه نیز با نگاهی متفاوت بیان گردد.

مدیر عامل سازمان فرهنگی هنری شهرداری تبریز فرهنگ را مقوله ای چند وجهی و دارای ابعاد گوناگون عنوان کرد و ادامه داد: برخی از ابعاد پدیده های فرهنگی آن چنان آشکارند که اگر کسی آنها را رعایت نکند به بئنامی و بی آبرویی متهم خواهد شد و برخی دیگر از ابعاد آن چنان پیچیده و پنهان است مه تنها پس از گذشت زمان های متمادی و در طی نسلها و سالیانی بس دراز امکان نمود می یابد.

نجفی یاد آور شد: رویکرد اصلی سازمان فرهنگی هنری شهرداری تبریز، توجه به امر فرهنگ عمومی و توجه به نیاز ها و ذائقه های عمومی شهروندان است و در این راستا برای تامین نیازهای فرهنگی شهروندان به تولید و انتشار محصولات مختلف فرهنگی و هنری روی آورده است.

مدیر مسئول نشریه تابستانه همچنین به انتشار نشریه شهر من با تیراژ 50 هزار نسخه بعنوان پر تیراژ ترین نشریه فرهنگی شمالغرب کشور اشاره کرد و گفت: در این نشریه به معماری فراموش شده شهر، آلودگی بصری، زیبا سازی و تبلیغات، آداب معاشرت، مشارکت در فعالیت های شهری، فرهنگ استفاده از وسایل حمل و نقل عمومی اشاره شده است.

مدیر عامل سازمان فرهنگی هنری شهرداری تبریز خاطرنشان کرد: امیدواریم که نشریه تابستانه مورد استقبال شهروندان گرامی قرار گرفته و با همراهی تمامی شهروندان عزیز گامهای مهمی در راه توسعه پایدار و رسیدن به شهری با استاندارها و شاخصهای بالای زندگی برداریم و این مهم بدون مشارکت فعالانه شهروندان تبریزی تحقق نخواهد یافت.