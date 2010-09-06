75 درصد بیمارستانهای آذربایجان شرقی به سیستم دفع زباله مجهز شد

بیوک رئیسی در گفتگو با خبرنگار مهر در تبریز افزود: همچنین 90 درصد واحدهای صنعتی آذربایجان شرقی به سیستم دفع زباله استاندارد تجهیز شدند.

وی اظهار داشت: بهره‌برداری از سیستم دفع زباله استاندارد اقدامی مهم در راستای سالم سازی محیط شهری خواهد بود.

وی بر ضرورت همکاری دستگاه های مختلف اجرایی تبریز برای کنترل آلودگی هوا در آستانه بازگشایی مدارس تاکید کرد و افزود: این کلانشهر به لحاظ دارا بودن جمعیت بالای 1.5 میلیون نفری، قرار داشتن در موقعیت خاص جغرافیایی و محصور بودن میان ناهمواری‌های بزرگ طبیعی، با تجمع آلودگی هوا مواجه است.

مدیرکل حفاظت محیط زیست آذربایجان شرقی با تاکید بر کنترل دائمی آلودگی هوای تبریز گفت: پنج ایستگاه پالایش آلودگی هوای تبریز در نقاط مختلف این شهر فعالیت شبانه‌روزی دارند.

رئیسی تصریح کرد: گزارشات حاصله از این ایستگاه‌ها با تلفیق آمار هواشناسی امکان ارائه هشدارهای لازم به همشهریان در 24 ساعت بعدی را فراهم می‌کند.

مدیر کل حفاظت محیط زیست آذربایجان شرقی تصریح کرد: برنامه‌های گسترده حفاظت از منابع زیست محیطی در تبریز در قالب سند زیست محیطی این شهر اجرا می‌شود.