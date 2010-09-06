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۱۵ شهریور ۱۳۸۹، ۱۲:۰۷

مرفاوی:

بازیکنان مس برای رویارویی با استقلال لحظه شماری می کنند

بازیکنان مس برای رویارویی با استقلال لحظه شماری می کنند

کرمان - خبرگزاری مهر: سرمربی تیم مس کرمان با اشاره به آمادگی بالای بازیکنان مس گفت: تیم مس برای رویارویی و شکست استقلال لحظه شماری می کند.

صمد مرفاوی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمان افزود: تمرینات تیم مس در سرچشمه هفته گذشته در دو نوبت انجام شد و بازیکنان نه تنها بدنشان طی چند روز تعطیلی لیگ تحلیل نرفت بلکه آماده تر از قبل برای بازی با استقلال لحظه شماری می کنند.

وی گفت: برپایی اردوی چند روزه در سرچشمه توان بدنی بازیکنان ما را بالابرد و آنان را برای بازی با استقلال آماده نگه داشت.

مرفاوی با اشاره به بازی تدارکاتی مس کرمان مقابل تیم دسته اولی مس سرچشمه که درنهایت به نتیجه تساوی بدون گل انجامید گفت: با برگزاری این دیدار بازیکنان مس را طبق روال بازیهای لیگ تحت فشار یک بازی سنگین گذاشتیم تا بدنهایشان تحلیل نرود.
 
وی افزود: تمرینات مس در سرچشمه با توجه به اینکه در ارتفاعات بود و از امکانات خوب و مناسبی برخورداربود امکان برپایی اردوی راحت و فشرده ای را برای تیم فراهم کرد.
 
وی خاطرنشان کرد: این اردو جدا از همه امکانات و خلوتی مکان و دور از حاشیه بودنش امکان ارتباط موثر بین بازیکنان تیم و کادر فنی را مهیا کرد و ما در فضایی دوستانه به هم نزدیکتر شدیم که به هماهنگی تیم در بازیهای آینده کمک زیادی خواهد کرد.
 
کد مطلب 1146590

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