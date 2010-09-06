نگاهی به کاریکاتور روز رسانه های عربی

به گزارش خبرگزاری مهر، رسانه های جهان عرب امروز بیشتر به مسئله عقب نشینی جزئی آمریکا ازعراق و از سرگیری مذاکرات مستقیم سازش توجه داشته اند.

روزنامه الشرق الاوسط امروز در کاریکاتوری به وضعیت طرف فلسطینی در مذاکرات سازش توجه داشته است. به این صورت که تشکیلات خودگردان روی صندلی نشسته که بسیار بزرگتر از اندازه خودش است.

روزنامه القدس العربی امروز در کاریکاتوری به سرنوشت نهایی مذاکرات سازش اشاره داشته است و این تیتر را انتخاب کرده است "دو دولتی که در امنیت و آرامش در کنار یکدیگر زندگی می کنند". بر این اساس، رژیم صهیونیستی و اسرائیل دو دولتی هستند که روی تابوب فلسطین اشغالی قرار گرفته اند و خبری از دولت فلسطینی نیست.

روزنامه الدستور اردن امروز در کاریکاتوری به انتشار یادداشت های "تونی بلر" نخست وزیر سابق انگلیس توجه داشته است. بر این اساس، در پی انتشار این یادداشت های جنجالی صورت واقعی بلر از یک حامی صلح به یک قاتل تغییر پیدا کرده است.

روزنامه البیان امارات امروز در کاریکاتوری به عقب نشینی جزئی آمریکا از عراق توجه کرده است. بر این اساس، دولت آمریکا کفش های را در عراق جا گذاشته و در حال فرار از این مهلکه است.

روزنامه الاهرام مصر در کاریکاتوری به تناقض رسانه ای و واقعیت های مذاکرات سازش توجه داشته است. بر این اساس، ابومازن و نتانیاهو هر دو پاسخ منفی به یکدیگر داده اند اما در رسانه های خبری این مسئله توافق نمایش داده شده است.

روزنامه عکاظ عربستان امروز در کاریکاتوری به چالش های پیش روی جهان اشاره داشته است که از همه جهت بشریت را مورد تهدید قرار داده است. این چالش ها شامل فقر ، نا آگاهی و جهل، رژیم صهیونیستی ، فساد و بیماری ها می شود.

روزنامه السفیر لبنان نیز امروز به مسئله سرانجام سازش در خاورمیانه اشاره کرده است. سرنوشتی که پرنده صلح را بر دار آویخته نشان می دهد.