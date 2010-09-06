دانشگاه پیام نور کهگیلویه و بویراحمد سه هزار دانشجو پذیرش می کند

شیرعلی خرامین در گفتگو با خبرنگار مهر در یاسوج، همچنین از راه اندازی واحد دانشگاهی پیام نور در شهر چرام خبر داد و افزود: این واحد دانشگاهی از سال تحصیلی جدید در سه رشته تحصیلی مهندسی آب و خاک ، راهنمایی و مشاوره و مهندسی کامپیوتر با گرایش نرم افزار دانشجو می پذیرد.

وی عنوان کرد: با احتساب واحد "چرام" هم اکنون تعداد واحدهای دانشگاه پیام نور در این استان به 9 واحد رسید.

وی همچنین با اشاره به روند رو به رشد احداث ساختمان دانشگاه پیام نوراستان، بیان کرد: در سال آینده 80 درصد از مشکلات این دانشگاه از جمله نداشتن فضای آموزشی ملکی برطرف خواهد شد.

خرامین اظهار داشت: در سال جاری حدود 9 میلیارد تومان برای توسعه فضاهای آموزشی به این دانشگاه اختصاص یافته است که تکمیل ساختمان آموزشی یاسوج، شروع احداث ساختمان این دانشگاه در "لیکک" و "باشت" و ساختمان اداری در گچساران از جمله برنامه های عمرانی این دانشگاه است.

وی افزود: کار احداث سالن های ورزشی این دانشگاه در شهرهای یاسوج و دهدشت نیز در حال اتمام است و سالن ورزشی گچساران نیز 60 درصد پیشرفت فیزیکی دارد.

بیش از 10 هزار و 500 دانشجو در دانشگاه پیام نور کهگیلویه و بویراحمد تحصیل می کنند.