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۱۵ شهریور ۱۳۸۹، ۱۲:۱۴

در سال جاری؛

دانشگاه پیام نور کهگیلویه و بویراحمد سه هزار دانشجو پذیرش می کند

دانشگاه پیام نور کهگیلویه و بویراحمد سه هزار دانشجو پذیرش می کند

یاسوج - خبرگزاری مهر: رئیس دانشگاه پیام نور کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به اضافه شدن 30 کد رشته جدید به رشته های این دانشگاه، گفت: این دانشگاه در سال تحصیلی جدید سه هزار دانشجوی تازه وارد را پذیرش می کند.

شیرعلی خرامین در گفتگو با خبرنگار مهر در یاسوج، همچنین از راه اندازی واحد دانشگاهی پیام نور در شهر چرام خبر داد و افزود: این واحد دانشگاهی از سال تحصیلی جدید در سه رشته تحصیلی مهندسی آب و خاک ، راهنمایی و مشاوره و مهندسی کامپیوتر با گرایش نرم افزار دانشجو می پذیرد.

وی عنوان کرد: با احتساب واحد "چرام" هم اکنون تعداد واحدهای دانشگاه پیام نور در این استان به 9 واحد رسید.

وی همچنین با اشاره به روند رو به رشد احداث ساختمان دانشگاه پیام نوراستان، بیان کرد: در سال آینده 80 درصد از مشکلات این دانشگاه از جمله نداشتن فضای آموزشی ملکی برطرف خواهد شد.

خرامین اظهار داشت: در سال جاری حدود 9 میلیارد تومان برای توسعه فضاهای آموزشی به این دانشگاه اختصاص یافته است که تکمیل ساختمان آموزشی یاسوج، شروع احداث ساختمان این دانشگاه در "لیکک" و "باشت" و ساختمان اداری در گچساران از جمله برنامه های عمرانی این دانشگاه است.

وی افزود: کار احداث سالن های ورزشی این دانشگاه در شهرهای یاسوج و دهدشت نیز در حال اتمام است و سالن ورزشی گچساران نیز 60 درصد پیشرفت فیزیکی دارد.

بیش از 10 هزار و 500 دانشجو در دانشگاه پیام نور کهگیلویه و بویراحمد تحصیل می کنند.

کد مطلب 1146605

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