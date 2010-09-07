مهرداد اولادی در گفتگو با خبرنگار مهر، در مورد آخرین وضعیت خود گفت: با نظر مساعد مسئولان مشکل خروج از کشورم حل شد و توانستم با تاخیر به اردوی تیم ملی ملحق شوم. البته در دو، سه سال گذشته دوران سخت و تلخی را پشت سرگذاشته ام ولی از امروز به فکر موفقیت در تیم‌های ملی و باشگاهی هستم.

وی با بیان اینکه کم کم به دوران اوجش نزدیک می‌شود، افزود: سعی می کنم با ارائه بازی‌های قابل قبول نظر افشین قطبی سرمربی تیم ملی را جلب و در زمین مسابقات به بهترین شکل پاسخ اعتمادش را بدهم.

مهاجم تیم ملی کشورمان از دیدار با تیم‌های چین و کره جنوبی به عنوان بازی‌های تدارکاتی بسیار خوب برای تیم ملی نامبرد و اضافه کرد: قطعا با برگزاری دیدارهای تدارکاتی با این تیم‌های معتبر در آسیا و جهان می‌توانیم با آمادگی و قدرت بیشتر در مسابقات جام ملت‌های آسیا حضور یافته و از اعتبار فوتبال ایران در آن رقابت‌ها دفاع کنیم.

اولادی در پایان گفت: من در مسابقات لیگ تلاش مضاعفی را انجام دادم و توانستم پس از مدتها دوری بار دیگر در تیم ملی حضور یافته و برای تیم ملی کشورم به میدان بروم. از این مسئله بسیار خوشحالم و امیدوارم در آینده هم بتوانم عملکرد بسیار خوبی در تیم ملی داشته باشم.

تیم‌های ملی فوتبال کره جنوبی و ایران در دیداری دوستانه ساعت 15:30 امروز سه شنبه در ورزشگاه جام جهانی شهر سئول به دیدار هم می روند. این دو تیم خود را برای حضور در جام ملت‌های آسیا آماده می‌‍کنند که دیماه در قطر برگزار می‌شود.