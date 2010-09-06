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۱۵ شهریور ۱۳۸۹، ۱۲:۱۱

توسط سازمان تبلیغات اسلامی؛

دوره آموزشی داوطلبان تذکر لسانی در قم آغاز شد

دوره آموزشی داوطلبان تذکر لسانی در قم آغاز شد

قم - خبرگزاری مهر: دوره آموزشی داوطلبان تذکر لسانی و امر به معروف و نهی از منکر در سازمان تبلیغات اسلامی قم آغاز شد.

به گزارش خبرنگار مهر در قم، این دوره آموزشی ویژه بانوان شاغل و فرهنگیان آموزش و پرورش و سپاه و بسیج بوده که از روز دوشنبه به مدت دو روز با همکاری استانداری، سازمان تبلیغات اسلامی، ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر و آموزش و پرورش استان قم برگزار می⁯شود.

مسئول آموزش و پژوهش سازمان تبلیغات اسلامی قم صبح دوشنبه در این مراسم، عدم آموزش کافی به آمران به معروف و ناهیان از منکر را بزرگ⁯ترین مانع احیای این دو فریضه الهی دانست و گفت: متأسفانه به دلیل غفلتی که از احیای این دو واجب الهی شده، مشکلات و انحرافات اجتماعی زیادی گریبانگیر جامعه اسلامی شده است.

عبدالعلی براتی دانستن شرایط امر به معروف و نهی از منکر را ضروری دانست و افزود: فرهنگ احیای این دو فریضه الهی از طریق ارائه آموزش⁯های لازم به نخبگان و افراد تاثیرگذار جامعه ممکن خواهد بود.

وی ادامه داد: دوره⁯های آموزشی داوطلبان تذکر لسانی به صورت مقدماتی و تکمیلی برگزار می⁯شود و ما سعی داریم ضمن ارائه این آموزش⁯ها به افراد تاثیرگذار جامعه، با لایه⁯های مختلف اجتماعی نیز ارتباط برقرار کنیم.

سازمان⁯های قضایی و انتظامی از آمران به معروف حمایت می⁯کنند

رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح استان قم نیز در این مراسم با اشاره به اصل هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اظهار داشت: بر اساس این اصل قانون، در جمهوری اسلامی دعوت به خیر و امر به معروف و نهی از منکر وظیفه ای همگانی است.

حسین صیدی اضافه کرد: سازمان⁯های انتظامی و قضایی در اجرای وظایف ذاتی خود از آمران به معروف و ناهیان از منکر در صورت بروز مشکل حمایت می⁯کند.

معاون سازمان⁯های اجرایی ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر بر لزوم شناخت مواد قانونی توسط شهروندان تاکید کرد و یادآور شد: آمران به معروف و ناهیان از منکر باید معروف⁯ها و منکرات را به خوبی بشناسند تا در انجام وظیفه خود با مشکل مواجه نشوند.

کد مطلب 1146611

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