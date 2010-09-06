به گزارش خبرنگار مهر، علی فتح الله زاده، سرپرست باشگاه استقلال روز گذشته با قالیباف، شهردار تهران دیدار کرد. در ملاقات فتح الله زاده با شهردار تهران موضوعات مختلفی مورد بحث قرار گرفت که مهمترین آنها حمایت مالی شهرداری از تیم فوتبال استقلال در لیگ برتر بود.

باشگاه استقلال بدون اینکه قراردادی رسمی با شهرداری تهران امضا کرده باشد، طی هفت هفته ابتدایی لیگ برتر با نام موسسات زیر مجموعه شهرداری به میدان رفت.

از باشگاه استقلال خبر می رسد تا هفته آینده قرارداد رسمی حمایت مالی شهرداری از باشگاه استقلال به امضا می رسد و شهرداری تهران اسپانسر آبی پوشان در لیگ دهم خواهد شد.

ظاهرا قرارداد همکاری باشگاه استقلال با شهرداری تهران به ارزش دو میلیارد و پانصد میلیون تومان است که شامل کلیه دیدارهای داخلی آبی پوشان در لیگ برتر و جام حذفی می شود.