محمدحسین فرهنگی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر، در پاسخ به این سئوال که نامه استرداد برنامه پنجم توسعه که از سوی دولت به مجلس ارائه شده است در کدام یک از جلسات باقی مانده مجلس در هفته جاری قرائت خواهد شد، گفت : با توجه به مذاکره نمایندگان مجلس با رئیس جمهور در روز گذشته مقرر شد درخواست استرداد تا به نتیجه رسیدن گفتگوها مسکوت بماند ، بنابراین در دوجلسه آتی مجلس تا فرارسیدن تعطیلات دوهفته ای مجلس درخواست استرداد مسکوت می ماند.

وی ادامه داد: به دلیل سفر رئیس جمهور به قطر در جلسه روز گذشته مذاکرات به نتیجه نهایی نرسید و مقرر شد ضمن مسکوت ماندن درخواست استرداد، اعضای کمیسیون تلفیق و رئیس جمهور جلسات بیشتری داشته و به نتیجه برسند.

عضو هیئت رئیسه مجلس تصریح کرد: بنابراین تا بررسی بیشتر و ادامه مذاکرات تصمیمی برای قرائت درخواست استرداد برنامه پنجم در مجلس نیست.

فرهنگی یادآور شد: درصورت عدم انصراف دولت از استرداد نیز این درخواست صرفا در صحن مجلس قرائت می شود و نیازی به رای گیری درباره آن نیست.

نماینده تبریز از برنامه کارگروه مشترک مجلس و دولت در تعطیلات دو هفته ای مجلس برای ارزیابی تغییرات انجام شده در لایحه برنامه پنجم توسعه که از سوی معاون رئیس جمهورمطرح شده است نیز ابراز بی اطلاعی کرد و گفت : چنین برنامه ای هنوز به صورت رسمی در دستور کار قرار ندارد.