مجتبی موسوی مدیر امور حجم سازمان زیباسازی در مورد برگزاری پانزدهمین نشست تخصصی هنرهای تجسمی در این نگارخانه به خبرنگار مهر گفت: چون نشست بعدی همزمان با هفته دفاع مقدس است، تصمیم گرفتیم آثار ابوالفضل عالی را به عنوان گرافیستی ارزشی مورد نقد قرار دهیم.سخنران‌های نشست و تاریخ دقیق برگزاری آن بعدا اعلام می‌شود.

مرحوم ابوالفضل عالی از پیشگامان و صاحبان اندیشه‌ تصویر انقلاب اسلامی بوده است. عالی نقاش و گرافیست متولد ۱۳۳۴ در تهران و از فارغ التحصیلان ممتاز گرافیک از دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران بود.

وی با پیوستن به جریان نوپای هنرمندان انقلابی در حوزه هنری و راه‌اندازی واحد گرافیک، کار خود را درعرصه گرافیک انقلاب ادامه داد، ابوالفضل عالی آبان ۷۶ درگذشت.