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۱۵ شهریور ۱۳۸۹، ۱۳:۱۹

آثار ابوالفضل عالی در نگارخانه برگ بررسی می‌شود

آثار ابوالفضل عالی در نگارخانه برگ بررسی می‌شود

آثار ابوالفضل عالی به مناسبت هفته دفاع مقدس در پانزدهمین نشست نگارخانه برگ مورد بررسی قرار می‌گیرد.

مجتبی موسوی مدیر امور حجم سازمان زیباسازی در مورد برگزاری پانزدهمین نشست تخصصی هنرهای تجسمی در این نگارخانه به خبرنگار مهر گفت: چون نشست بعدی همزمان با هفته دفاع مقدس است، تصمیم گرفتیم آثار ابوالفضل عالی را به عنوان گرافیستی ارزشی مورد نقد قرار دهیم.سخنران‌های نشست و تاریخ دقیق برگزاری آن بعدا اعلام می‌شود.

مرحوم ابوالفضل عالی از پیشگامان و صاحبان اندیشه‌ تصویر انقلاب اسلامی بوده است. عالی نقاش و گرافیست متولد ۱۳۳۴ در تهران و از فارغ التحصیلان ممتاز گرافیک از دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران بود.

وی با پیوستن به جریان نوپای هنرمندان انقلابی در حوزه هنری و راه‌اندازی واحد گرافیک، کار خود را درعرصه گرافیک انقلاب ادامه داد، ابوالفضل عالی آبان ۷۶ درگذشت.

کد مطلب 1146632

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