تسهیلات ساخت واحدهای مسکونی نیمه صنعتی افزایش یافت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، مصادیق و نحوه تعیین واحدهای مذکور توسط وزارت مسکن و شهرسازی (مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن) مشخص و به بانک عامل اعلام می شود.

بر اساس این مصوبه همچنین خانه‌های سازمانی استان های خراسان جنوبی و شمالی از شمول ماده (8) قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن – مصوب 1387- مستثنی شدند.



بر اساس ماده8 قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن، همه وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی و شرکتهای دولتی که صددرصد (100%) سرمایه و سهام آنها متعلق به دولت می‌باشد مکلفند به منظور کمک به تأمین مسکن کارکنان شاغل و بازنشسته فاقد مسکن و متقاضی خرید یا ساخت مسکن مطابق با الگوی مصرف مسکن، خانه‌های سازمانی در مالکیت خود را پس از پایان مدت اجاره استفاده‌کنندگان فعلی حسب آئین‌نامه مربوطه بدون الزام به رعایت قانون فروش خانه‌های سازمانی مصـوب 9 / 7 / 1365 از طریق مزایـده عمـومی به فروش رسانده، وجوه حاصـل را به حسابی که به وسیله خزانه‌داری کـل کشور در بانک مرکـزی جمهوری اسلامی ایران افتتاح می‌شود واریز کنند تا معادل صددرصد (100%) آن در بودجه‌های سنواتی منظور و به شرح ذیل مورد استفاده قرار گیرد.

بر اساس این مصوبه، تا سقف معادل ریالی (3600) واحد مسکونی از سهمیه سال جاری تسهیلات خط اعتباری مسکن مهر در بافتهای فرسوده شهری و تا سقف ششصد و پنجاه و هفت میلیارد ریال برای پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن با عاملیت بانک مسکن اختصاص می یابد.

این مصوبه را محمد رضا رحیمی معاون اول رئیس جمهور برای اجرا ابلاغ کرده است.