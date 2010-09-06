دومنک از فدراسیون فوتبال فرانسه اخراج شد

به گزارش خبرگزاری مهر، فدراسیون فوتبال فرانسه علت اخراج دومنک را سوء مدیریت در زمان تصدی مربیگری تیم فوتبال فرانسه اعلام کرد.

برپایه گزارش خبرگزاری فرانسه، طبق قوانین فرانسه، اخراج به دلیل سوء مدیریت بدین معنی است که فرد اخراج شده هیچگونه حق و حقوقی دریافت نخواهد کرد. با این حساب دومنک مبلغی بین 300 تا 500 هزار یورو را از دست خواهند داد البته این حق برای این مربی محفوظ است که در دادگاه فرجام خواهی کند.

تیم ملی فوتبال فرانسه در رقابت های جام جهانی 2006 آلمان با مربیگری دومنک به عنوان نایب قهرمانی رسید . این تیم در ضربات پنالتی مغلوب ایتالیا شد. وی در رقابت های جام جهانی 2010 نیکلاس آنلکا را به دلیل درگیری لفظی از اردوی تیم فوتبال فرانسه اخراج کرد که همین امر سبب شد تیم فرانسه یک روز از تمرین کردن دست بکشد.

فرناند دوشاسو، سرپرست فدراسیون فوتبال فرانسه، همچنین به دلیل اینکه دومنک در پایان دیدار تیم های فرانسه - آفریقای جنوبی از دست دادن با کارلوس آلبرتو پریه را، مربی حریف، سر باز زد، بشدت به او معترض شده است.

دوشاسو همچنین از دومنک به دلیل اینکه رئیس فدراسیون وقت فوتبال فرانسه، ژان پی یر اسکلاتس را از درگیری خود و آنلکا مطلع نکرده بود، انتقاد کرد.