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۱۵ شهریور ۱۳۸۹، ۱۲:۳۲

"سیندرلا" به تالار هنر می‌آید

"سیندرلا" به تالار هنر می‌آید

نمایش "سیندرلا از فرهنگ برگشته" به نویسندگی و کارگردانی مهدی مهدی‌آبادی از 21 شهریورماه در تالار هنر به صحنه می‌رود.

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی نمایش "سیندرلا از فرنگ برگشته" اعلام کرد مهدی‌آبادی با تأثیرپذیری از گونه‌های مختلف نمایش ایرانی اثری را تهیه کرده است که کودک ایرانی و خانواده‌اش بتواند در فضایی متعلق به فرهنگ خود از یک اجرای صحنه‌ای لذت ببرد. در خلاصه داستان این نمایش آمده است: سیندرلا با از دست دادن مادر خود به ایران می‌آید تا پدرش را پیدا کند. اما در این راه با اتفاقات و اشخاص مختلفی برخورد می‌کند.

مریم اکبری، مریم الهامیان، ندا حاجی‌بابایی، پرویز حاجی‌زاده، قاسم رحیم‌زاده، مهدی فرشیدی‌ سپهر، آنالی شکوری، مجتبی کاظمی، رامین کهال‌زاده، رامین کهن، مجتبی گوهرخای، بهاره میرزاپور و آرمان وکیلی بازیگران نمایش "سیندرلا از فرنگ برگشته" هستند.

فائزه فیض طراحی صحنه و سهیل عباسی طراحی لباس این نمایش را بر عهده دارند. این نمایش هر روز غیر از روزهای شنبه از ساعت 19:30 در تالار هنر روی صحنه می‌رود.

کد مطلب 1146640

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