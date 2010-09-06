به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی نمایش "سیندرلا از فرنگ برگشته" اعلام کرد مهدی‌آبادی با تأثیرپذیری از گونه‌های مختلف نمایش ایرانی اثری را تهیه کرده است که کودک ایرانی و خانواده‌اش بتواند در فضایی متعلق به فرهنگ خود از یک اجرای صحنه‌ای لذت ببرد. در خلاصه داستان این نمایش آمده است: سیندرلا با از دست دادن مادر خود به ایران می‌آید تا پدرش را پیدا کند. اما در این راه با اتفاقات و اشخاص مختلفی برخورد می‌کند.



مریم اکبری، مریم الهامیان، ندا حاجی‌بابایی، پرویز حاجی‌زاده، قاسم رحیم‌زاده، مهدی فرشیدی‌ سپهر، آنالی شکوری، مجتبی کاظمی، رامین کهال‌زاده، رامین کهن، مجتبی گوهرخای، بهاره میرزاپور و آرمان وکیلی بازیگران نمایش "سیندرلا از فرنگ برگشته" هستند.



فائزه فیض طراحی صحنه و سهیل عباسی طراحی لباس این نمایش را بر عهده دارند. این نمایش هر روز غیر از روزهای شنبه از ساعت 19:30 در تالار هنر روی صحنه می‌رود.