دو نسل از بازیگران زن سوئد برای یک فیلم به ونیز آمدند

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از ورایتی روز یکشنبه فیلم "آن سو" نخستین تجربه کارگردانی پرنیلا آگوست بازیگر کهنه‌کار سوئدی در جشنواره به نمایش درآمد. در این فیلم نومی راپاسه ستاره جدید سینمای این کشور نقش آفرینی کرده که پس از بازی در سه گانه سینمایی "هزاره" شهرتی جهانی یافته و قرار است به زودی در بازسازی هالیوودی یکی از فیلم‌های این سه گانه با عنوان "دختری با خالکوبی اژدها " بازی کند.



آگوست و راپاسه هر دو در نشست مطبوعاتی پس از نمایش فیلم حضور یافته و به پرسش‌های حاضران پاسخ دادند. پرنیلا آگوست کارگردان فیلم که بازیگری را از نوجوانی و با حضور در فیلم "فانی و الکساندر" ساخته اینگمار برگمان آغاز کرد در این نشست گفت: از همان سن 16 سالگی که در نخستین فیلم عمرم بازی کردم رویای فیلمسازی و کارگردانی را در سر داشتم.



آگوست که دو سال پیش فیلم کوتاهی با عنوان "بمب ساعتی" را ساخته بود با پیشنهاد تهیه‌کننده فیلم برای کارگردانی یک فیلم بلند بر اساس کتاب پرفروش "آن سو" نوشته سوزانا آلاکوفسکی مواجه شد و بی‌درنگ آن را پذیرفت. "آن سو" روایتگر داستان زنی میانسال است که همچنان با کابوس‌های تلخ دوران کودکی خود دست و پنجه نرم می‌کند.

آگوست افزود: تاثیر فراوانی از فیلمسازان بزرگی که با آنها کار کرده‌ام، پذیرفته ام از آن جمله همسرم بیل آگوست که در چندین فیلم برای او بازی کرده‌ام. اما مهمترین چیزی که مرا به فیلمسازی متمایل کرد علاقه عمیقم به روان پیچیده بشر و روابط میان انسان‌ها بوده است. این نکته را شاید از اینگمار بگمان یاد گرفته باشم. او به شدت به درون آدمی و رسوخ به آن علاقمند بود.



راپاسه هم در این نشست گفت: بازی در فیلم "آن سو" پس از نقش آفرینی در سه گانه شلوغ و سیرک مانند "هزاره" برایم فرصتی ایده آل بود. خیلی مایل بودم در فیلم‌هایی جمع و جورتر و دارای بار دراماتیک بیشتر بازی کنم و پرنیلا آگوست این فرصت را برایم فراهم کرد.



راپاسه در فیلم "آن سو" همچنین برای نخستین بار با همسرش اولا راپاسه همبازی شده است. او در این باره گفت: همیشه مایل بودم با همسرم در یک فیلم بازی کنم. در نتیجه فیلم "آن سو" برایم یک فرصت ایده‌آل بود، چون رویایم را به واقعیت پیوند داد.