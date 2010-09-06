هلال ماه شوال تنها در نیمه جنوبی کشور قابل مشاهده است

به گزارش خبرنگار مهر در قم، حجت الاسلام سید رضا اصفهانیان در گفتگو با خبرنگار مهر در قم در خصوص زمان عید فطر امسال بیان داشت: رویت هلال ماه شوال در بعد از ظهر و غروب روز پنجشنبه 18 شهریورماه بسیار مشکل است و علت آن نیز فاصله کم هلال از افق در هنگام غروب خورشید است.



وی در این خصوص اضافه کرد: همچنین هلال ماه در این روز به فاصله کمی از خورشید غروب می‌کند که همین امر نیز رؤیت آن را با مشکل روبرو خواهد کرد.



ادعای افراد بی‌تجربه غیر قابل پذیرش‌ خواهد بود



اصفهانیان با بیان اینکه اغلب کارشناسان خبره علم نجوم و کسانی که تجربه زیادی در رؤیت هلال ماه دارند پیش بینی می‌کنند که رؤیت هلال ماه تنها در نیمه جنوبی کشور و با ابزار قوی و توسط افراد خبره قابل رؤیت است، تصریح کرد: بنابراین هرگونه ادعایی از سوی افرادی که تجربه قبلی رؤیت هلال بحرانی را ندارند غیرقابل پذیرش است.



رؤیت هلال ماه در آسیای جنوبی و آفریقا به راحتی امکان پذیر است



کارشناس مرکزتحقیقات و پژوهش‌های فلکی و نجومی استان قم اظهار داشت: هر چه به طرف نیم کره جنوبی زمین حرکت کنیم امکان رؤیت هلال ماه بیشتر و بهتر می‌شود و ما انتظار داریم که هلال ماه شوال در کشورهای آسیایی جنوبی و آفریقا به راحتی و با چشم غیر مسلح نیز قابل رؤیت باشد.



اصفهانیان بیان داشت: بنابراین برای اعلام نهایی رؤیت هلال ماه شوال باید منتظر شد تا گروه‌های گسترده هلال ماه متشکل از رصدگران خبره و حرفه‌ای در افق‌های مناسب کشور مستقر شوند و تا بعد از غروب خورشید گزارشات خود را در اختیار مراجع ذی صلاح قرار دهند که پس از جمع بندی گزارشات توسط دفتر مقام معظم رهبری و به تأیید رسیدن این گزارشات از سوی مقام معظم رهبری، نتیجه نهایی اعلام خواهد شد.



هر گونه تغییر ناگهانی جوی امکان رؤیت هلال را در ایران غیر ممکن خواهد کرد



وی با بیان اینکه به احتمال زیاد روز جمعه اول ماه شوال خواهد بود، ابراز داشت: آن چه ممکن است رؤیت این هلال را با مشکل روبرو کند وضعیت آب و هوایی است که اگر حتی مقدار کمی آلودگی جوی شامل غبار یا ابر وجود داشته باشد رؤیت هلال را در افق ایران امکان ناپذیر خواهد کرد.



وی با اشاره به اینکه طبق برنامه هر ماهه به خصوص در ماه‌های حساس تیم‌هایی از سوی دفتر مقام معظم رهبری برای استهلال ماه تلاش می‌کنند‏، اظهار داشت: امسال نیز به منظور رؤیت هلال ماه شوال 100 تیم از سوی دفتر مقام معظم رهبری به این کار خواهند پرداخت همچنین برخی از اخبار حاکی از این دارد که از امکانات پرواز نیز در جهت استهلال ماه کمک گرفته شود.



کارشناس مرکز تحقیقات و پژوهش‌های فلکی و نجومی استان قم در خصوص تیم‌های استهلال ماه در قم بیان داشت: در استان قم نیز چهار تیم به منظور استهلال ماه شوال از بعد از ظهر پنجشنبه درتپه‌های بوستان علوی مستقر خواهند بود و کار استهلال را دنبال خواهند کرد و همچنین به علت حساس بودن شرایط چند گروه نیز به ارتفاعات سه هزار متری جنوب استان به منظور هلال یابی عزیمت خواهند کرد.



اصفهانیان در پایان در خصوص ویژگی‌های هلال ماه شوال امسال اظهار داشت: درخصوص هلال ماه شوال امسال امکان روئیت با چشم غیر مسلح و در بعد از ظهر و غروب روز پنج شنبه وجود ندارد و همچنین این هلال در غروب روز جمعه به راحتی و با چشم غیر مسلح در بالای افق به مدت طولانی در بعد از غروب خورشید قابل رؤیت خواهد بود.



لازم به ذکر است مرکز تحقیقات و پژوهش‌های فلکی و نجومی در قم وابسته به دفتر آیت الله سیستانی به صورت تخصصی در زمینه نجوم فعالیت دارد.