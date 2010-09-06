برنامه های "منشور بلاغت" و "ساحل شنی" در سیمای خلیج فارس تولید شد

به گزارش خبرنگار مهر در بندرعباس، شبکه استانی صدای خلیج فارس با هدف آشنایی مخاطبان هرمزگانی با مفاهیم والای نهج البلاغه برنامه تفسیر نهج البلاغه در منشور بلاغت را در دست تولید دارد.

در این برنامه با بهره گیری از خطبه ها، نامه ها و کلمات قصار حضرت امام علی علیه السلام با حضور کارشناسان، ائمه جمعه استان و اساتید حوزه علمیه مفاهیم ارزشمند کتاب نهج ابلاغه مورد بررسی قرار می گیرد.

این برنامه در 285 قسمت پنج دقیقه ای تولید و هر روز پس از اذان مغرب و عشااز شبکه استانی صدای خلیج فارس پخش می شود. تهیه کننده برنامه منشور بلاغت مجتبی اکرامی است.

دو برنامه با محوریت نوجـوان و جـوان در شبکه استـانی سیمـای خلیـج فارس در دست تهیه و تولید است.

تولید "قاب روشن" و "ساحل شنی" در شبکه استانی مرکز خلیج فارس

"قاب روشن" و "ساحل شنی" برنامه هایی هستند که در شبکه استانی سیمای خلیج فارس به موضوع نوجوانان و جوانان می پردازند.

"قاب روشن" برنامه ای است با ساختاری متفاوت و جدید ویژه مخاطبان جوان استان که به بررسی موضوعات مختلف پیرامون معضلات و مشکلات و دغدغه های نسل جوان می پردازد این مجموعه 120قسمتی که روزهای زوج از شبکه استانی سیمای خلیج فارس پخش می شود شامل بخشهای میزگرد، گزارش، معرفی جوان موفق حال و گذشته است.

برنامه 20 دقیقه ای قاب روشن سعی دارد تا از منظری نو و تازه به جوانان نگاه و مهمترین دغدغه ها و مسایل پیش روی جوانان رابررسی نماید.

هم چنین بنابراین گزارش "ساحل شنی" نیز برنامه ای است تلویزیونی با قالب و ساختار ترکیبی نمایشی و هدف اطلاعاتی آموزشی که ویژه نوجوانان هرمزگانی تهیه می شود.

ساحل شنی سعی دارد با بهره گیری از حضور کارشناسان در استودیو و ارائه بحثهای روان شناسی و مرتبط با نوجوانان و خانواده ها به بررسی نیازها، مسایل و مشکلات این قشر از جامعه هرمزگان بپردازد. ساحل شنی در 100 قسمت طراحی و پیش بینی شده و شامل بخشهایی از قبیل: تازه ها، گزارش طنز، اوقات فراغت، نمایش و نوجوان موفق است.

قاب روشن و ساحل شنی را مرتضی کیوانی زاده تهیه می کند.