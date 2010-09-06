پروازهای ساری به تهران همه روزه شد

موسی مشاء زمینی در گفتگو با خبرنگار مهر در ساری افزود: قرار است از اوایل مهرماه پروازهای صبح ساری به مقصد تهران از طریق شرکت ماهان و پروازهای عصر تهران توسط شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران صورت گیرد.

وی خاطرنشان کرد: با این اوصاف روزانه دو پرواز از مقصد ساری به تهران در فرودگاه دشت ناز ساری خواهیم داشت.

مدیرکل فرودگاه های مازندران با اشاره به اینکه شرکت آسمان از آغاز فصل پاییز پروازهای خود را از ساری به مقصد شیراز از سر می گیرد، تصریح کرد: این پرواز روزهای سه شنبه و جمعه از فرودگاه دشت ناز ساری به فرودگاه شهید دستغیب شیراز جریان خواهد داشت.

مشاء زمینی با بیان اینکه هم اکنون پروازهای فرودگاه دشت ناز ساری به مقصد مشهد، چهار روز هفته جریان دارد، یادآور شد: قصد داریم به زودی پروازهای فرودگاه دشت ناز ساری به مقصد مشهد مقدس را روزانه کنیم.

وی افزود: هم اکنون پروازهای داخلی از فرودگاه ساری به مقصد اهواز، شیراز، مشهد، تهران، بندرعباس به صورت هفتگی و پروازهای عمره مفرده، سوریه و کربلا در فرودگاه ساری جریان دارد.

مدیرکل فرودگاه های مازندران با اشاره به رایزنی های صورت گرفته با چند ایرلاین خارجی از ایجاد و توسعه پروازهای خارجی کشورهای آسیای میانه و حوزه دریای خزر از طریق فرودگاه بین المللی دشت ناز ساری خبر داد.

مازندران دارای سه فرودگاه ساری، نوشهر و رامسر است.